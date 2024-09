Explosões em série de pagers do Hezbollah matam ao menos 8 e ferem milhares, diz Líbano

São Paulo

Uma série de explosões de pagers usados por integrantes do Hezbollah matou pelo menos oito pessoas e feriu outras milhares nesta terça-feira (17), segundo o governo do Líbano. Autoridades locais acusam Israel de orquestrar a ação —Tel Aviv, inimiga do grupo fundamentalista, não havia se manifestado.

Testemunhas disseram que as explosões ocorreram quase ao mesmo tempo, às 15h45 no horário local (9h45 em Brasília). Depois de 30 minutos, novas detonações teriam sido registradas. Os pagers teriam sido adquiridos pelo Hezbollah nos últimos meses, e as circunstâncias do caso não estão claras.

Pessoas se aglomeram em frente a hospital de Beirute após série de explosões no Líbano - Mohamed Azakir/Reuters

Pelo menos 2.750 pessoas ficaram feridas em várias cidades, afirmou o ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad. Aproximadamente 200 foram hospitalizadas em estado crítico. Explosões de dispositivos teriam ocorrerido também em regiões da Síria, de acordo com a agência iraniana Tasnim.

Em comunicado, o Hezbollah disse que os equipamentos pertenciam a "trabalhadores em várias unidades e instituições do grupo". Das milhares de pessoas feridas, centenas seriam integrantes da organização.

A agência de notícias Mehr, do Irã, divulgou que o embaixador do país no Líbano, Mojtaba Amani, foi ferido em uma das explosões. A informação não pôde ser verificada de forma independente.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Câmeras de segurança registraram explosões nas ruas e em mercados. Algumas das pessoas atingidas não manuseavam os dispositivos no momento da detonação.

Um jornalista da Reuters testemunhou o deslocamento de ambulâncias em subúrbios ao sul de Beirute, a capital libanesa, em meio a um pânico generalizado. Em um dos hospitais da região, várias pessoas gritavam de dor e tinham as mãos ensanguentadas. Na cidade de Nabatieh, uma unidade médica tinha recebido pelo menos 40 feridos, de acordo com Hassan Wazni, um dos diretores da instalação.

Grupos de pessoas se aglomeraram na entrada de hospitais para checar se seus familiares estavam entre os feridos. Entre os mortos está uma menina, segundo o Hezbollah, cuja identidade não foi revelada.

"Afirmamos que a resistência [forma como o Hezbollah usa para se referir a si mesmo], em todos os seus níveis e várias unidades, está no mais alto nível de prontidão para defender o Líbano e o seu povo firme", disse a organização em nota. "As agências competentes do Hezbollah estão atualmente realizando uma ampla investigação científica e de segurança para determinar as causas que levaram a estas explosões."

Baseado no Líbano, o Hezbollah é aliado do Hamas e, desde o começo da guerra em Gaza, tem entrado em conflitos quase que diários com as forças de Israel nas regiões próximas da fronteira com o Líbano.

Uma autoridade do grupo fundamentalista admitiu à agência Reuters, sob a condição de anonimato, que a detonação dos equipamentos foi a maior falha de segurança da organização desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro passado —o conflito aumentou a tensão em todo o Oriente Médio.

Em julho, Ismail Haniyeh, um dos principais líderes do Hamas, foi assassinado na explosão de um dispositivo plantado em uma casa de hóspedes mantida pelo regime do Irã na capital Teerã, onde ele estava alojado, segundo o jornal The New York Times.

O centro de operações de crise do Líbano, que é administrado pelo Ministério da Saúde, convocou todos os funcionários aos hospitais para que ajudassem a lidar com o número grande de feridos. Os profissionais foram orientados a não levarem pagers.

A Cruz Vermelha Libanesa disse que mais de 50 ambulâncias e 300 equipes médicas de emergência foram enviadas para ajudar no deslocamento das vítimas.