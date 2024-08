O centro da cidade é onde a metrópole pulsa, cria, se transforma. É um lugar que reúne, aproxima, concentra pessoas, negócios, ideias e inovação.



Não é de hoje que o centro do Rio de Janeiro vem ganhando novos ares. Desde 2016, a circulação do VLT (veículo leve sobre trilhos) modernizou o sistema de transporte e o espaço urbano. Essa é uma das ações do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, instituído em 2011 pelo Prefeito Eduardo Paes.

O VLT é um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro que permite a interligação da região portuária ao centro da cidade - Alexandre Macieira/Riotur

Na sua atual gestão, Paes sancionou um arrojado programa de revitalização do centro, área mais antiga da cidade. São várias as ações, entre elas o Distrito Reviver Cultural, que tem por objetivo a ocupação de imóveis ociosos por projetos artístico-culturais.

De iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico, a área do Distrito Reviver Cultural é formada por um quadrilátero que integra desde a avenida Rio Branco até um trecho da Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, da avenida Presidente Vargas até a Rua da Assembleia.

Mais de quinze projetos culturais vão dar novo ar ao centro do Rio de Janeiro com o Distrito Reviver Cultural - Perímetro do Distrito Reviver Cultural, Centro da Cidade do Rio de Janeiro, definido pelo Decreto Rio nº 53.728/2023

Foram 139 projetos inscritos, sendo que 43 já assinaram o termo de adesão com a Prefeitura. O investimento do município nos projetos subvenciona a reforma dos espaços, em parcela única, e as despesas mensais, como aluguel, água e luz. O valor depende da metragem do imóvel, com valor pré-determinado por metro quadrado.

Como contrapartida, cada projeto proponente assume o compromisso de ativar a área do imóvel, com funcionamento em horários estendidos, além do horário comercial, e programação para ativar o movimento da região.

O arquiteto e urbanista Washington Fajardo diz que "cuidar das cidades, planejá-las, assim como também as corrigir, é essencial. Se não podemos reconstruí-las em absoluto, se não podemos mudar toda sua infraestrutura, podemos criar espaços de escala mais humana e de maior significado cultural. Nas cidades, o todo e as partes podem ser diferentes, mas se complementam, beneficiando-se mutuamente."

O Boulevard Olímpico é um calçadão situado na zona central da cidade do Rio de Janeiro, às margens da Baía de Guanabara - Alexandre Macieira/Riotur

A Coopa-Roca é uma das organizações com projeto credenciado no Reviver Cultural. Nossa proposta é nos tornarmos uma galeria boutique, um espaço de promoção e comercialização do trabalho artesanal têxtil diferenciado, com qualidade e design, pautado na produção justa e responsável.

A Coopa-Roca desenvolve produtos artesanais têxteis originais que exaltam as vocações de mulheres do Rio de Janeiro - Divulgação/Coopa-Roca

Nossa proposta para a ativação do espaço público também integra a curadoria de trabalhos artesanais de diferentes técnicas e materiais, realizados por artesãos da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. Os produtos serão expostos no mezanino do imóvel, com programação trimestral.

O centro da cidade do Rio de Janeiro é onde a metrópole se transforma e renasce para o futuro. A arte e a cultura de uma cidade precisam de um centro pulsante, integrando todos os extratos sociais numa área dinâmica, ocupada durante o dia e animada à noite.

O Museu do Amanhã foi erguido ao lado da Praça Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro - Alexandre Macieira/Riotur

E o Reviver Cultural deve levar a arte e a cultura carioca de volta ao centro da cidade do Rio de Janeiro. Um centro vivo é um centro mais seguro, próspero e inovador, cheio de atrações e oportunidades para quem vive em todas as áreas da cidade.