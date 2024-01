Quando fui à Grécia, no comecinho dos anos 2000, me disseram que os gregos comiam mais queijo do que qualquer outro povo –em consumo per capita, superando França, Suíça e Itália.

Números mais recentes não confirmam essa alegação, mas é fato que a Grécia come muito queijo. Quase seis vezes mais do que o Brasil. Grego põe queijo até na salada, o que torna o conceito de salada muito mais interessante.

Salada grega com vegetais frescos, orégano, azeitona e azeite - Marcos Nogueira/Folhapress

A salada grega clássica leva um belo naco de queijo feta. O feta, queijo mais famoso da Grécia, é feito com leite de ovelha ou de cabra, às vezes uma mistura dos dois. Aqui no Brasil, algumas marcas fazem um queijo semelhante com leite de vaca.

É um queijo branco, fresco, mas salgado e prensado até virar um bloco compacto que se esfarela com facilidade. Não existe substituto exato para o feta, que não é exatamente fácil de se encontrar. Alguns queijos mineiros de meia cura, contudo, cumprem bem a função de aportar textura e sal. Acho válido esse tipo de degeneração das receitas –vá em frente e seja feliz.

Os ingredientes restantes da salada são legumes (tomate, pepino, pimentão e cebola), orégano, azeitona e azeite. Um monte de azeite.

O tomate dá o tom geral do sabor, e o verão é a época em que eles estão mais maduros e saborosos. E a salada grega é perfeita para o verão, então aproveite.

Cebola, pepino e pimentão podem ser um pouco indigestos quando crus. As medidas propostas na receita são apenas sugestões, sinta-se livre para variar a proporção de acordo com seu gosto e sensibilidade (eu, por exemplo, fico "conversando" com o pepino, mas não tenho problemas com os outros dois).

Para suavizar o pepino, remova a casca e as sementes. Escolha cebola roxa que é menos pungente, e deixe-a de molho na água fria por meia hora antes de usar.

Quanto ao pimentão, remova a película branca interna, que é amarga. Você também pode remover a pele com um descascador de legumes.

Se for seguir a receita grega à risca, você deve usar azeitonas da variedade kalamata. Acho preciosismo em excesso. Use azeitonas pretas sem caroço –você não quer quebrar os dentes dos convidados, quer?

Cuidado com o sal: tanto o queijo quanto a azeitona são muito salgados. Tempere apenas no final, se for necessário.

Por fim, a salada grega não se chama "simplesmente salada" na Grécia. O nome original da receita é horiatiki salata, ou melhor, χωριάτικη σαλάτα. Quer dizer "salada caipira".

SALADA GREGA

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

6 tomates maduros, cortados em meia-lua

½ pepino descascado e sem sementes, fatiado

½ cebola roxa, em rodelas

½ pimentão verde, em fatias finas

4 fatias de queijo feta

4 colheres (sopa) de azeitonas pretas descaroçadas

Azeite, orégano e sal a gosto.

Modo de fazer