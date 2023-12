Não sou besta de tentar ensinar a vocês uma ceia completa de Natal –até porque a ceia de Natal já passou, né?–, mas posso dar uma bela sugestão para dar cabo do peru que sobrou.

Minha abordagem para as sobras é fazer algo bem diferente da refeição original porque, afinal, comer a mesma coisa por dias a fio cansa que é o Diabo. Todos sabemos disso, mas parece que desaprendemos quando chega o fim de ano.

Arroz de peru de Natal - Marcos Nogueira/Folhapress

Peru de Natal sem sobra é algo que simplesmente não existe. Para honrar os nababescos restos do banquete natalino, proponho transformá-los um robusto e saboroso arroz com vinho tinto, linguiça

(calabresa defumada, paio ou portuguesa) e azeitonas verdes.

A inspiração, aqui, é o sensacional arroz caldoso de pato servido no finado restaurante português Antiquarius –nascido no Leblon, mas que teve uma longeva filial paulistana. Com a óbvia diferença de trocar o pato por peru. A estrutura do sabor vem de um caldo denso, gelatinoso, que você faz com os ossos do peru, na panela de pressão.

Sugiro usar as carnes e os ossos do peru e do pescoço: são dois pedaços que costumam ser esquecidos na ceia, já que a geral ataca principalmente o peito.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

A asa e o pescoço têm um monte de cartilagens e pele que deixam o caldo fabuloso; a carne é muito mais saborosa do que o seco peito. Aliás, o peito é o culpado pela pecha de sem-graça do peru.

Se não sobrarem esses pedaços, tudo bem: prossiga com a carne e os ossos que tiver à mão. Já para o caso de pessoas que não assaram um peru para o Natal, comprar a asa e o pescoço isolados é uma opção econômica. Foi o que eu fiz, aliás (imagino que vocês deduziram que não houve tempo hábil para eu cozinhar sobras da ceia antes de escrever isto).

Trata-se de um prato de origem portuguesa, mas que eu prefiro fazer como o risoto italiano: acrescentando o caldo aos poucos e mexendo. Não porque seja uma técnica superior, mas porque fica mais fácil de dosar o líquido sem empapar nem deixar ressecado.

A ideia é chegar um arroz caldoso –o nome dá a pista de que vai ter caldo, mas não é para virar canja.

Pato não é ganso e peru não é pato, mas posso garantir que este arroz é bom demais. Com o devido respeito ao legado do Antiquarius.

ARROZ DE PERU DE NATAL

Dificuldade: média

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

2 asas e 1 pescoço de peru assados (400 g de carne desfiada mais os ossos e

a pele)

2 cebolas

8 dentes de alho

1 cenoura

1 talo de salsão

4 folhas de louro

2 colheres (sopa) de azeite

150 g de arroz agulhinha

200 g de linguiça defumada em rodelas

½ garrafa de vinho tinto seco

1 xícara de azeitonas verdes sem caroço

Sal e pimenta-do-reino e salsinha a gosto

MODO DE FAZER

1. Numa panela de pressão, coloque os ossos do peru, 1 cebola inteira, metade do alho, a cenoura, o salsão e o louro. Cubra com água e cozinhe por duas horas (depois de pegar pressão). Coe e reserve o caldo, descarte os sólidos.

2. Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho restantes, picados, até a cebola ficar transparente. Junte o arroz e refogue rapidamente. Junte a carne desfiada e a linguiça, misture e acrescente o vinho.

3. Quando o vinho reduzir pela metade, despeje uma concha do caldo de peru. Siga cozinhando, mexendo e acrescentando caldo sempre que o arroz começar a secar, até os grãos ficarem cozidos, porém

firmes, com algum caldo excedente.

4. Junte as azeitonas, tempere com sal e pimenta, salpique salsinha e sirva imediatamente, muito quente.