Sim, senhoras e senhores: a receita da semana é um misto quente. Mas não um misto quente qualquer, fuleiro, do boteco da esquina.

É um misto quente francês, com pedigree. Seu nome é croque monsieur, e a receita que usei como inspiração foi criada por ninguém menos que Alain Ducasse, possivelmente o maior chef francês vivo.

Diferentemente do misto quente brasuca, este croque monsieur não se come com as mãos. Por esse motivo, reluto um tanto em classificá-lo como um sanduíche.

Usam-se garfo e faca porque, além de ser recheado com queijo e presunto, o croque leva uma cobertura de creme e queijo e vai para o forno até gratinar. Não dá para segurar uma coisa dessas na mão.

Assim, ele é empratado e comido, muitas vezes, com uma saladinha ao lado.

Croque monsieur em receita de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira

Não use queijo prato, por misericórdia. Nem muçarela. A receita de Ducasse pede ementhal e parmesão. Dá para improvisar com gruyère nacional, gouda, maasdam ou estepe.

Quanto ao presunto, ajuda se você descolar um produto melhorzinho, feito com uma peça de pernil, não com vários pedaços de carne compactados. É presunto cozido que se usa aqui, não fica legal com presunto cru.

Você pode usar pão de forma normal, de supermercado. Você faz o que quiser da sua vida. Mas eu sugiro enfaticamente que você procure um pão bacana, já que caprichou nos outros ingredientes.

Eu fiz com shokupan, que é um pão de leite japonês. Um brioche de forma também funciona bem.

É comum usar-se bechamel –molho branco de leite e farinha– para gratinar o croque monsieur. Ducasse faz uma mistura de queijos e crême fraîche, um tipo de lácteo que não existe no Brasil.

Crême fraîche é um tipo de creme de leite espesso e ligeiramente fermentado. Você pode substituir por nata. Ou creme de caixinha, se não tiver ninguém olhando. Eu fiz o meu croque com cream cheese e deu bom.

O croque muda de gênero se você lhe acrescentar um ovo: vira croque madame. Como eu já usava pão japonês, fiz uma brincadeira. Pus um ovo cozido por oito minutos e marinado por dois dias em shoyu e saquê (em proporções iguais). Seria o croque madame butterfly?

CROQUE MONSIEUR

Rendimento: 1 sanduíche

Dificuldade: fácil

Ingredientes do creme de queijos

1 colher (sopa) de nata ou cream cheese

1 colher (sopa) de ementhal ralado

1 colher (sopa) de parmesão ralado

1 gema

Pimenta-do-reino a gosto

Ingredientes do sanduíche

2 fatias de pão

2 colheres (sopa) de manteiga

2 fatias de presunto cozido

2 fatias de queijo ementhal

Creme de queijos

Modo de fazer