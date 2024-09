Precisamos de mais influencers que esbanjam seguidores, harmonizações faciais e bens de luxo. Que exibem uma fortuna reluzente conquistada com fé em Deus e alguns métodos questionados pelo sistema.

Mais do que vítima de uma injustiça do Judiciário, precisamos de gente perseguida pela própria lei. De pessoas cujo antimedo inspira legiões de seguidores a correrem atrás de seus sonhos de acumular riqueza com o mesmo afinco com que acumulam processos na Justiça e ligações suspeitas com o PCC.

O sistema político está viciado. Ninguém aguenta mais as mesmas pessoas. Precisamos de uma prefeita nova, com ideias frescas e que tenha prosperado em sua vida financeira

A nova política é uma nova visão de mundo. Não há bem-estar social mais eficiente do que estar bem na rede social. Para que vamos nos fiar em índices abstratos como o IDH se podemos mensurar, em tempo real, o número de curtidas? Pra que gastar neurônios pensando em problemas complexos para uma realidade fora da caixinha do iPhone?

Débora Gonzales/Folhapress

Não há mais uma bandeira de combate à corrupção. Não importa se o candidato foi condenado. Não importa se fala a verdade. Não importa se traz ideias para a cidade, para o meio ambiente ou para a educação.

O recorte da rede social acabou com o contexto, com o complexo e com o léxico. A ansiedade dos tempos modernos não permite soluções a longo prazo. A nova política criou uma realidade rasa cujo alcance vai até o umbigo.

A utopia renovada a cada refresh aponta para uma sociedade que nos permite acumular dinheiro sem impedimentos legais, tributários ou morais. Se o sistema atrapalha seu projeto de enriquecer a qualquer custo na velocidade 2.0, a culpa é do sistema.

A fila anda. A nova política produz cada vez mais discípulos antipolíticos. Coaches que ensinam às pessoas como agir por conta própria para não precisarem de coaches. Influenciadores que esbanjam um mundo de riqueza para influenciar anunciantes que sustentarão essa riqueza. Uma cortina de fumaça virtual que esconde as fumaças reais.

Seja em Goiás, seja em Pernambuco, autoproclamados anticandidatos sonham comandar a cidade de São Paulo. Deolane Bezerra reúne todos os requisitos para enfrentar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos num eventual segundo turno. Seja hoje, seja amanhã.