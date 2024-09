Em meio à disputa do Starlink, do empresário Elon Musk, com o STF, o governo Lula avançou em conversas com um sistema alternativo de internet de banda larga por satélite.

O presidente da Amazon Brasil, Daniel Mazini (à esq.), em encontro com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho - Divulgação

Nesta terça-feira (10), o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, reuniu-se com o presidente da Amazon Brasil, Daniel Mazini, que busca se tornar um concorrente do serviço de Musk.

Batizada de Projeto Kuiper, a iniciativa da Amazon pretende ter mais de 3.000 satélites de baixa órbita para atender a regiões de difícil acesso.

A previsão é que os primeiros sejam lançados, nos próximos meses. Para o Brasil, a expectativa é que a banda larga da Amazon esteja disponível a partir de 2026.

O governo brasileiro diz que a concorrência vai oferecer melhores serviços e reduzir custos, entre outros benefícios. Também haveria redução da dependência da Starlink, que atende sobretudo a regiões isoladas como a Amazônia.

A empresa ameaçou desrespeitar ordem do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o X, mas voltou atrás.