As correntes de pensamento costumam nascer de um grupo de filósofos cujo trabalho revela um conjunto de crenças que os une. Mas hoje parece haver uma escola filosófica que é mais determinada pelo meio em que é divulgada do que pelas pessoas que a exprimem.

É um fenômeno semelhante ao das premiações. Ao que parece, é impossível que um ator vença um troféu sem proferir considerações sobre este nosso mundo, propondo mudanças.

No entanto, nunca, na história da humanidade, os responsáveis políticos tomaram boa nota das propostas de atores premiados, implementando as alterações sugeridas.

Assim que pega na estatueta que lhe atribuíram, o ator se sente investido de autoridade especial e recomenda aos outros que sejam melhores pessoas. Os próprios atores sabem que quem manda não tem a menor inclinação para aceitar conselhos de pessoas que foram premiadas por terem interpretado bem uma determinada personagem num filme, mas continuam as pregações.

No fundo, o objetivo não é tornar o mundo melhor, uma vez que sabem que aquela iniciativa não contribui em nada, mas sim lembrar o público que eles são pessoas impecáveis.

Valia mais eles levantarem o troféu e declararem apenas o seguinte: "Por favor, não se esqueçam de que eu sou moralmente superior a todos".

O que acontece no Instagram é parecido. Assim como o contato com bugigangas reluzentes faz com que atores se sintam habilitados a discursar sobre a sociedade, a posse de uma conta faz com que usuários se transformem em gurus.

O movimento filosófico do Instagram é o da positividade. Uma grande porcentagem dos filósofos que lá andam desejam motivar os outros com pensamentos como "a melhor maquiagem possível é um sorriso estampado no rosto", uma frase que não só é falsa como profundamente ofensiva para profissionais de maquiagem.

Ou: "Tem coisa mais bonita do que ser você mesmo?". No meu caso, sim. Tenho testemunhas de que seria mais bonito me esforçar para ser diferente.

Ou ainda: "Não importa o que decidiu. O que importa é que isso lhe faça feliz". Também não é verdade. Se o que faz alguém feliz é ilegal, por exemplo, é importante saber o que essa pessoa possa ter decidido.

As frases de Instagram querem ser inspiradoras, mas para mim são expiradoras: me fazem sempre expirar. Fico bufando cada vez que vejo uma.