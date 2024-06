Quando recebi o convite do papa para ir ao seu encontro, juntamente com mais cem humoristas de vários países, pensei no que a minha avó diria se ainda estivesse aqui. Creio que ficaria muito orgulhosa.

Depois tentaria descobrir como se telefonava para o Vaticano para dizer: "Têm a certeza? Pensem bem. Conheço-o desde que nasceu, e a ideia de que um dia ele seria recebido aí nunca me ocorreu. Pelo contrário, sempre tive a forte suspeita de que um dia ele seria recebido no inferno, e não foram poucas as vezes em que desejei ser eu a ir lá entregá-lo pessoalmente."

Ilustração de Luiza Pannunzio para coluna de Ricardo Araújo Pereira - Luiza Pannunzio/Folhapress

À hora marcada, na sexta-feira, cheguei à Porta del Perugino e vi imediatamente Fabio Porchat, que fez a pergunta que nos intrigava a todos: Por que fomos convidados? Eu disse: "Há 500 anos seria para nos cortar a cabeça, Fabio. Mas agora não. Acho eu." E respirei fundo, para tentar perceber se alguém estava a atear uma fogueira nas proximidades. Não me cheirou a fumo, mas continuei desconfiado.

Entramos e sentaram-nos numa sala guardada por seis soldados da Guarda Suíça, todos vestidos com o tradicional uniforme às riscas amarelas e azuis, e com um capacete encimado por um penacho vermelho. Cada um deles segurava uma lança, que deve ser pouco prática para lutar corpo a corpo com bandidos. O que talvez explique o fato de se verem cada vez menos lanças, hoje em dia.

Pensei no trabalho daqueles homens. Alguém teve de se sentar com eles e anunciar: "Você é um dos poucos escolhidos que têm a honra de integrar o corpo militar que protege Sua Santidade, o papa, líder espiritual de um terço da Humanidade. É uma missão de grande prestígio e dignidade. Ah, é verdade, só mais uma coisa: vai ter de estar vestido de arlequim."

Nisto, entrou o papa. Não só não queria repreender-nos como leu um discurso em que dizia que era possível rir de tudo, até de Deus. Olhei para a Guarda Suíça. Os guardas nem se mexeram. Nenhuma vontade de castigar aquela heresia.

Ao que tudo indicava, não era uma heresia. Olhei para cima. Nos tetos ricamente pintados vi o Céu. Uma pessoa que eu conheço está lá. Teria ela ouvido o papa a dizer que é lícito rir de tudo? É que eu levei algumas chineladas na bunda por ela ter a opinião contrária. Receio que esteja arrependida. Não precisa. Tudo está perdoado. Sempre esteve.