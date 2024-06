Não faria sentido eu viajar ao redor do mundo sem me dar o privilégio de visitar as Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Honestamente, apesar de ter estabelecido isso como meta, eu estava um pouco descrente se de fato conseguiria. No entanto, durante todo o itinerário, minhas crenças foram mudando gradualmente, e isso abriu tanto os meus olhos a ponto de eu poder enxergar os milagres acontecendo comigo.

O meu dia a dia pareceu se tornar um livro, e eu digo isso porque eu me sentia o personagem principal, caminhando por cada capítulo, carregando as minhas paixões e medos. Lembrei do best-seller de Paulo Coelho, "O Alquimista", e me senti como o Santiago enquanto eu ia de país em país em busca do "tesouro" que tinha sido revelado a mim em um sonho.

A primeira maravilha que visitei foi o Taj Mahal, na Índia, e ter chegado lá ao amanhecer tornou a experiência ainda mais fascinante. O rosa do céu iluminava todo o cenário e refletia de uma maneira singular nos mármores brancos do mausoléu. A história de amor entre Shah Jahan e Mumtaz Mahal é belíssima, e seu túmulo consegue transmitir de maneira indescritível o sentimento de amor e lealdade entre eles.

Robson Jesus no Taj Mahal - Robson Jesus

Depois de um tempo, eu estava na Jordânia, a fim de marcar como "visitado" um local histórico chamado Petra. Surpreendente. As esculturas em pedra eram simétricas e estranhamente delicadas, sendo compostas por uma mistura de cultura islâmica e cristã. Essa arquitetura enfrentou muitas guerras e, possivelmente, ao longo da história, irá continuar sobrevivendo a terremotos. Desejo muito que elas permaneçam firmes e adoravelmente acopladas às montanhas, para que muito mais pessoas possam contemplá-las.

Nesse passeio, contudo, caí em um golpe. Não precisa de guia, mas até então eu não sabia. Então, logo na entrada, fui abordado por um "vendedor" que falou que era obrigatório um guia para entrar em Petra. Paciência.

A maravilha seguinte foi Chichén Itzá, no México, uma grande cidade mítica do povo maia. Quantas pessoas será que foram decapitadas no topo daquelas escadas para serem oferecidas aos deuses maias? As profecias, seus calendários e o modo de vida deles me deixavam intrigado, mas eu estava praticamente sozinho naquele lugar —sem ninguém para matar a minha curiosidade.

Robson Jesus na pirâmide de Chichén Itzá, no México - Robson Jesus

A Itália marcou o meu 100º país, e o Coliseu foi a minha quarta maravilha visitada! Ele é muito maior do que eu imaginava, e é possível ter uma noção de o quanto o Império Romano foi grande.

Robson Jesus no Coliseu - Robson Jesus

Em meu aniversário, na companhia dos melhores amigos que fiz pela internet, visitei a Grande Muralha da China. Desci de tobogã toda a muralha, e é uma atividade que consegue arrancar umas boas risadas.

Machu Picchu foi a sexta maravilha que visitei, essa foi recente, em janeiro de 2024 para ser exato. Localizada na cordilheira oriental do sul do Peru, é frequentemente referida como a Cidade Perdida dos Incas.

Finalmente, em maio deste ano, visitei a minha sétima maravilha do mundo: o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a convite do meu amigo Comandante Nobre, que me levou até o monumento de helicóptero. Gigantesca. O amor que tenho por Jesus apenas aumentou a intensidade das emoções daquele momento, já que me emocionei ao lembrar da segurança que Ele me proporciona.

Essa visita ao Cristo foi minha primeira vez no Rio de Janeiro. E o meu "tesouro", quem diria, estava aqui no Brasil o tempo todo. O amor que tenho pelas pessoas ao meu redor, todas as bênçãos que recebi na minha vida, assim como as forças para passar pelas provações...

Nada vem fácil, mas todas essas dificuldades tornam os resultados valiosos.