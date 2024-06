Diplomatas iranianos no Brasil dizem ter sido surpreendidos com a visita de um representante dos EUA a Brasília. Abram Paley, que ocupa o cargo de enviado Especial dos EUA para o Irã, desembarcou no país nesta semana.

Integrantes da chancelaria se queixam que souberam da visita por meio de um tuíte, publicado na terça-feira (18).

Bandeira iraniana é hasteada em frente à Agência Internacional de Energia, em Viena, na Áustria - Leonhard Foeger/REUTERS

"Tive reuniões construtivas com autoridades sobre nossas preocupações com as atividades desestabilizadoras do Irã e seus representantes na região, aplicação de sanções, cooperação em contraterrorismo e nossos objetivos comuns de não proliferação [de armas nucleares]", escreveu Paley no X (antigo Twitter).

A embaixada iraniana não teria sido informada sobre quais representantes da diplomacia brasileira participaram das conversas. Sob reserva, um diplomata do país persa afirma que não serão feitos questionamentos ao governo Lula porque "não há o que ser explicado".

A avaliação entre iranianos é de que a visita serviria para reforçar a política de "pressão máxima" do país contra o Irã. Eles ainda aventam a possibilidade de os EUA terem feito algum apelo pela redução de exportações brasileiras para o território do Oriente Médio.

O Irã ocupa o 32º lugar na lista de países que mais receberam exportações do Brasil em 2023, totalizando US$ 2,2 bilhões na balança comercial, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.