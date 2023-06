Há cerca de 530 mil contadores no Brasil, cerca de 200 mil profissionais de finanças vinculados a médias e grandes empresas e algumas centenas de especialistas em sustentabilidade corporativa. Todos eles serão diretamente impactados por um anúncio histórico feito esta semana ao qual poucos prestaram atenção.

A Fundação IFRS, que é responsável pelas normas de contabilidade praticadas em cerca de 140 países, incluindo no Brasil, lançou o primeiro padrão global de reporte de sustentabilidade (IFRS S1 e IFRS S2). Entrará em vigor em 1 de janeiro de 2024. Os reguladores brasileiros já indicaram que irão apoiar a iniciativa.

Por que é que isto é relevante? O perfil de sustentabilidade de um produto, projeto ou ativo financeiro precisa de ser comunicado ao mercado com precisão e consistência para permitir comparabilidade e racionalidade nas decisões de consumidores, investidores e entidades bancárias.

Porém, atualmente, existem mais de 30 metodologias de reporte de sustentabilidade, mais de 100 agências de rating ESG, mais de 50 reguladores nacionais com orientações contrastantes, mais de uma dezena de ferramentas de identificação de materialidade financeira (seleção das métricas ESG que têm mais impacto financeiro) e milhares de métricas ESG –muitas delas pouco relevantes do ponto de vista financeiro e matemático.

Desde a COP26 em Glasgow que as expectativas eram muito altas relativamente à capacidade da Fundação IFRS de arrumar o mercado global da sustentabilidade, por intermédio do lançamento de regras universais de reporte de sustentabilidade. O dia chegou.

Mas porque isto não é um tecnicismo, uma marolinha administrativa? Todas as empresas são obrigadas a reportar dados financeiros. No Brasil, desde 2016, as empresas cotadas são obrigadas a reportarem também dados em sustentabilidade visto que o perfil ESG de uma empresa impacta o seu perfil de risco.

As PMEs que vendem os seus produtos e serviços para as empresas de maior porte, principalmente as europeias, também estão sendo forçadas a reportarem o seu perfil ESG. O novo padrão global de reporte de sustentabilidade da IFRS está integralmente alinhado com as normas de contabilidade da própria IFRS, como esperado, mas também com as normas de contabilidade GAAP, muito usadas nos EUA.

Os próximos anos serão marcados por alterações estruturais de comportamento. As empresas e as instituições financeiras terão de investir em formação. Os reguladores nacionais terão de se concentrar na absorção das novas regras pelo mercado doméstico, incluindo do ponto de vista legal. Os próximos meses e anos serão de expressiva reconfiguração. Todos terão de aprender uma nova linguagem para fazer negócios.

Atualmente, cerca de um terço de todos os ativos sob gestão são investidos considerando também métricas ESG, para identificar risco e oportunidades com mais precisão. Mas os investidores sempre manifestaram desconforto relativamente à falta de estandardização no mercado. Corrigido este problema, é possível que o volume de capital que integre métricas ESG cresça.

Apesar das boas notícias, o novo padrão global de reporte de sustentabilidade da IFRS não é imune a desafios.

O mérito do novo padrão é identificar a fatia específica do grande mundo da sustentabilidade corporativa e do desenvolvimento sustentável à qual as empresas e investidores precisam prestar atenção com maior acuidade visual. O destaque é exclusivamente para o pedaço do bolo que afeta as demonstrações financeiras e as informações financeiras da empresa.

À coluna, Aron Belinky, um dos mais reconhecidos consultores em sustentabilidade no Brasil, reforça que "essa filtragem pode ser vista como positiva, na medida em que atende diretamente os detentores de capital, que poderão decidir com critérios mais amplos os negócios que irão realizar".

Mas e o restante do bolo da sustentabilidade? O conceito criado nos anos 80 é muito mais amplo e aglutinador do que a mão cheia de indicadores ESG que têm relevância financeira.

E se houver empresas que decidam contribuir para a mitigação de alguns problemas ESG, mesmo que isso não se traduza em vantagens financeiras diretas?

Belinky reforça: "sustentabilidade não combina com simplismo e imediatismo, mas, infelizmente, as pressões de tempo e limitações de recursos costumam estreitar fortemente o escopo e completude das análises empresariais e financeiras."

Uma outra limitação diz respeito à questão do impacto (positivo e negativo) na sociedade e no meio ambiente das transações financeiras. A legislação europeia (SFDR) obriga instituições financeiras a reportarem-no, independentemente da relevância financeira destas externalidades. Mas o novo padrão de reporte da IFRS negligenciou esta questão.

"O fato de alguns impactos não serem hoje percebidos como relevantes para os negócios não torna esses impactos menos importantes do ponto de vista ético, político ou científico", afirma Belinky.

A adoção paulatina e global do novo padrão de reporte de sustentabilidade da IFRS impactará o ofício dos contadores porque, em muitos casos, serão eles que assumirão a responsabilidade de reportarem dados em sustentabilidade, além dos financeiros.

Hoje eles sabem contabilizar a variação anual do Ebitda, mas no futuro terão de aprender a calcular também a emissão de toneladas métricas de CO2. Se a automatização dos processos contabilísticos da década de 1950 permitiu que os velhos guarda-livros passassem a contadores, a sustentabilidade possibilitará que os contadores se tornem cada vez mais consultores financeiros.