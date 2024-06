O casamento da advogada Angelita Rosa, chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, e do advogado Michel Saliba reuniu autoridades, personalidades do mundo jurídico e ministros do governo Lula em Brasília.

A cerimônia civil e a festa foram realizadas no mesmo lugar, no espaço Dúnia City Hall, na noite de quinta-feira (20). O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e sua mulher, Yara Lewandowski, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a mulher, Karina Messias, estavam entre os convidados.

O casal de noivos se conheceu por meio do grupo jurídico Prerrogativas.

Também compareceram ao casamento o ex-ministro José Dirceu, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira e Rogerio Schietti, o secretário-executivo da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto, e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas.

TABLADO

A cantora Zélia Duncan e a mulher, a designer Flávia Pedras Soares, prestigiaram a pré-estreia da peça "O Marinheiro" no Espaço Ateliê Cênico, na capital paulista, na noite de terça (18). O diretor da montagem, Elias Andreato, compareceu. O ator Cassio Scapin esteve lá.