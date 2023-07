São Paulo

A igreja Renascer em Cristo, fundada nos anos 1980 pelo apóstolo Estevam Hernandes, decidiu pagar R$ 2 milhões a um credor a fim de evitar o leilão judicial de quatro imóveis.



Estevam Hernandes é o idealizador da Marcha para Jesus, um evento cristão ecumênico que ocorre há 31 anos em São Paulo, atraindo multidões.



Os imóveis, avaliados em R$ 26,5 milhões seriam leiloados em setembro por decisão do juiz Emmanuel Brandão Filho em um processo movido pela empresa Pole Comércio de Veículos.

A sede da igreja Renascer em Cristo no Cambuci, um dos imóveis que seriam leiloados pela Justiça - Rubens Cavallari - 24.nov.10/Folhapress

Outros credores da igreja, segundo apurou a coluna, pretendiam requerer à Justiça que os valores obtidos no leilão fossem utilizados para a quitação dos seus créditos também. Com o acordo assinado com a Pole, a igreja tenta evitar essa possibilidade.



O acordo, que prevê pagamento da dívida com a Pole em 17 parcelas, ainda precisa ser homologado pela Justiça. A dívida é calculada em R$ 1,7 milhão, mas, como foi proposto um parcelamento, o total a ser pago será de cerca de R$ 2 milhões.



Um dos imóveis que seriam leiloados é o prédio da avenida Lins de Vasconcelos, no Cambuci, cujo teto desabou em janeiro de 2009, matando nove pessoas e deixando cerca de 100 feridos. Em ruínas, o prédio tem 2.673 metros quadrados.



A Renascer havia se defendido no processo argumentando não ter descumprido nenhuma cláusula contratual, e que não estava inadimplente. Disse também que os imóveis valem muito mais do que o valor alegado da dívida.



"Somente um único imóvel penhorado é capaz de garantir o crédito almejado pelo menos 14 vezes", afirmara a defesa da Renascer no processo.



A igreja já havia sido condenada e não tinha mais direito a recurso em relação ao mérito.