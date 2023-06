O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians, firmou um acordo na Justiça e se comprometeu a pagar uma dívida de cerca de R$ 607 mil de uma de suas empresas, a Império Cubano Ltda.

O acordo foi assinado no dia 12 de junho para encerrar um processo de falência aberto pelo credor em julho do ano passado.



O Império Cubano foi um bar aberto por Luxemburgo no centro histórico da cidade de Santos, dedicado a temas caribenhos. Uma estátua de Fidel Castro ilustrava a fachada.



Posteriormente, o estabelecimento sofreu uma reformulação, passando a se chamar Tradição. Hoje, no local, funciona um departamento da prefeitura.

Luxemburgo em jogo do Corinthians contra o Flamengo no Maracanã, em 21 de maio de 2023 - Sérgio Moraes/Reuters



O processo foi aberto em razão de um cheque sem fundos dado pela empresa em março de 2007.



Ao se defender na Justiça, Luxemburgo afirmou que o cheque fora assinado por um antigo sócio que já não tinha mais poderes para assiná-lo em nome da empresa. Disse que a transação era "suspeita" e que poderia ter sido feita em pagamento a algum negócio "particular" do hoje ex-sócio.



A Justiça não aceitou a argumentação e determinou que a Império Cubano fizesse o pagamento da dívida. Como isso não ocorreu, veio o pedido de falência.



Com o acordo, que ainda precisa ser homologado pela Justiça, o treinador obteve um desconto de cerca de R$ 150 mil.



A dívida deverá ser paga em 20 parcelas.