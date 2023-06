A história tomou o noticiário: "Ex-aluno mata a tiros estudante e fere outro em escola no Paraná". Depois, o segundo estudante morreu. E, agora, o autor do ataque foi encontrado enforcado na prisão. É deprimente, não? Mas todo o Brasil está de chorar. Eis outras notícias do gênero, vindas de diferentes regiões do país, colhidas nos jornais e sites apenas nas últimas semanas.

Mulher assassinada em Alagoas gravou vídeo ao fugir do marido: "Se eu aparecer morta foi ele." Cliente dispara cinco vezes e mata segurança após ser impedido de entrar em bar em SP. Prisões de cinco estados têm relato de tortura de quebrar dedos. Homem atropela ciclista, é preso em blitz e depreda o próprio carro no RJ. Mulher envenena marido e filhos na Bahia e filma homem agonizando até a morte. Pai é confundido com estuprador e espancado no interior de SP. Filha e mais duas pessoas são condenadas por matar e carbonizar família.

Empresário é estrangulado e morto em encontro marcado por aplicativo. Homem é preso após espancar o próprio pai, de 77 anos, em Copacabana. Policial militar atira para o alto depois de ser agredido a pedradas na Liberdade. Escrivã encontrada morta aparece em vídeo sendo xingada dentro da delegacia. Programa do Ratinho tem dia de caos e mãe e filha partem para a pancadaria no estúdio. Motociclistas incendeiam as próprias motos diante da polícia em SP.

Pai atira no filho por roteador de internet em Uberaba. Ginecologista é condenado a 279 anos por estupro de 27 mulheres em Goiás. Homem ateia fogo em garota de programa na avenida Brasil. Jovem é arrastada pelo cabelo por BMW e perde parte do couro cabeludo. Ex-atleta agride entregador com coleira de cachorro. Homem negro é carregado com pés e mãos amarrados por PMs após prisão.

O que há conosco? O Brasil sempre foi violento. Mas, agora, essa violência parece fermentar dentro de cada um de nós.