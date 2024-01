Em função desta coluna, volta e meia vou aos sites de notícias e, com frequência, sou atraído por um título intrigante. Sem muito tempo livre, anoto-o para posterior leitura e depois me esqueço. Fico sem saber do que se tratava, mas o título continua me intrigando. Confira comigo:



"Homem é preso após agredir esposa e fazê-la comer folhas da Bíblia." "Por vingança, mulher corta pênis de marido, joga órgão na privada e confessa crime." "Vinicius leva susto com bumbum de Yasmin e mãe de brother reage." "Yasmin já bateu carro e culpou eclipse lunar." "Peru classifica como fraude as ‘múmias extraterrestres’ exibidas no México." "Árvores se vingam e deixam Salles no escuro." "Bar gay na capital paulista inaugura mamódromo com suruba beneficente."



"Banho de cheiro no bê-á-bá do Carnaval de rua do Rio." "Mulheres não escondem mais que sentem fogacho no trabalho." "Cidade da galinha gigante vira capital do ovo." "Obras de artistas amantes fazem da abstração um elogio ao frescor." "Ator empresta voz de galã a tartaruga com transtorno obsessivo." "Gretchen rebate críticas à região íntima." "Pastora pede pix em troca de orações." "Assaltante diz que é profissional durante roubo em Recife: ‘Gosto de tratar bem quem assalto.’"



"Antes de executar família, menino quis matar diretora e atirou flecha em avó." "Passageiros tentam entrar com caixão em metrô de Salvador." "Brad Pitt ficava sem tomar banho, diz ex-colega." "Homem usa cueca na cabeça para assaltar padaria." "15 anos sem sexo, 42 kg de comida no avião e mais polêmicas de Julio Iglesias." "Sasha Meneghel é alvo de críticas por suposta magreza excessiva." "Lítio verde quíntuplo-zero é brasileiro." "Sabrina Boing Boing comenta pedidos bizarros sobre seios." "Aos 47 anos, ‘filha do rei do gado’ confirma rumores sobre intestino preso."



O mundo gira, a Lusitana roda e o ser humano continua fascinante.

