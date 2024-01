Mulheres sempre tiveram fogachos no trabalho, mas agora elas não estão mais escondendo a menopausa

Bloomberg

Natalia Maureira-Rey estava em uma reunião com outros cinco advogados na Espanha em maio, quando de repente começou a suar.

"Esses fogachos da menopausa, é inacreditável", disse Maureira-Rey, chefe de assuntos jurídicos corporativos da América do Norte para o grupo varejista espanhol Inditex SA, à colega sentada mais perto dela. A mulher simplesmente se levantou e saiu. Depois de alguns minutos, ela voltou e entregou a Maureira-Rey um belo leque espanhol. "Isso realmente ajuda", disse a colega.

À medida que mais mulheres mais velhas começam a falar sobre o que pode ser uma experiência tabu de passar pela menopausa, isso está anunciando uma mudança —embora lentamente— nas empresas dos Estados Unidos. Um número crescente de empregadores está oferecendo ou planejando introduzir benefícios específicos para a menopausa para suas funcionárias, desejosos de reduzir os US$ 26,6 bilhões que a economia dos EUA perde a cada ano relacionados a funcionárias que lidam com os sintomas da menopausa, incluindo US$ 1,8 bilhão devido à produtividade perdida e bilhões a mais em despesas de saúde.

Natalia Maureira-Rey, chefe de assuntos jurídicos corporativos da América do Norte para o grupo varejista espanhol Inditex SA - Gaia Squarci/Bloomberg

Em uma análise recente das políticas de mais de 500 empresas, 15% dos empregadores disseram que oferecem ou planejam oferecer benefícios para a menopausa em 2024. Isso representa um aumento de apenas 4% no ano passado. A Microsoft Corp., a Palantir Technologies Inc. e a Abercrombie & Fitch Co. estão entre as empresas dos EUA que já incluem serviços relacionados à menopausa em suas políticas, incluindo acesso a especialistas e recursos educacionais.

Na seguradora de saúde Blue Cross Blue Shield of Massachusetts, mais de 70% dos funcionários da empresa são mulheres, com idade média de 45 anos. Combinado com os 2,9 milhões de clientes que atende em todo os EUA, o crescimento dos benefícios relacionados à menopausa "é uma grande parte de nossa oportunidade de negócio", disse a CEO Sarah Iselin a mais de 400 funcionários durante um webinar em julho. Em uma gravação da sessão, Iselin compartilhou suas lutas pessoais com sintomas comuns, como fogachos e confusão mental, durante sua própria menopausa.

"Ainda parece um assunto tabu, especialmente no trabalho, e queremos mudar isso", disse ela. "Estamos começando com nós mesmos." Iselin não estava disponível imediatamente para comentar além da gravação.

Maureira-Rey e Iselin ainda estão em minoria quando se trata de falar sobre o assunto: uma pesquisa recente da Carrot Fertility, uma empresa de benefícios de saúde, mostrou que apenas 4% das mulheres nos EUA foram "muito públicas" sobre passar pela menopausa. Ainda assim, elas são exemplos de um grupo crescente de mulheres que provavelmente estão passando por mudanças físicas e emocionais enquanto ascendem a cargos de liderança no mundo corporativo dos Estados Unidos —a idade média da menopausa nos EUA é de 52 anos, de acordo com a Menopause Society, uma organização sem fins lucrativos que também publica um jornal médico sobre o assunto. A idade média dos CEOs recém-nomeados no ano passado foi de pouco menos de 54 anos, segundo a empresa de recrutamento Spencer Stuart.

Pesquisas mostram uma ligação entre os sintomas relacionados à menopausa e à perimenopausa —a fase em que o período menstrual de uma mulher se torna mais irregular, que pode começar tão cedo quanto aos 35 anos— e um impacto na progressão da carreira: uma em cada cinco executivas seniores disse que seus sintomas tiveram um impacto negativo em ser contratada para um cargo, enquanto 31% disseram que seus bônus foram afetados, de acordo com a empresa de consultoria Korn Ferry. Os números foram muito menores para mulheres em cargos menos sênior.

Natalia Maureira-Rey com um leque no ambiente de trabalho - Gaia Squarci/Bloom

Aquelas que falam esperam iniciar uma reação em cadeia que aumente a conscientização e desestigmatize um processo sobre o qual muitas mulheres não sabem muito. Para Maureira-Rey, também era importante compartilhar sua experiência, em parte para que os colegas entendessem que sua confusão mental e exaustão mental estavam relacionadas a flutuações hormonais, não à sua motivação ou habilidades. Ela disse que falou abertamente com seu chefe homem sobre o que estava passando e, uma vez, anunciou seu fogacho em uma sala de conferências cheia durante uma discussão em painel.

"Você está em um ótimo momento em sua carreira, mas está sentindo todos esses sintomas", disse Maureira-Rey, 48 anos. "Eu disse a mim mesma: 'Ou posso deixar essas pessoas pensarem o que quiserem pensar, ou posso me apresentar como sou e deixá-las saber que está tudo bem'."

Saúde da mulher

Na última década, muitas empresas dos EUA passaram a reconhecer questões de saúde das mulheres no local de trabalho, disponibilizando produtos menstruais nos banheiros e designando salas de lactação para mães que amamentam. Stephanie Faubion, diretora médica da Menopause Society, disse que as mudanças lhe dão alguma confiança de que os empregadores eventualmente normalizarão a menopausa.

Em consulta com outros médicos da Menopause Society, ela planeja publicar neste verão do hemisfério norte o primeiro conjunto de recomendações do grupo que aborda a menopausa no local de trabalho, que terá como objetivo educar empresas, gerentes e funcionários, bem como profissionais médicos. Pequenos passos, como dar aos indivíduos controle individual sobre o termostato para combater os fogachos, ou oferecer aos funcionários intervalos mais frequentes, são um passo na direção certa, disse ela.

"Grande parte disso pode se encaixar nas políticas existentes", disse Faubion, que deu um exemplo de ajustar os benefícios existentes de saúde mental para deixar claro que eles abrangem quaisquer desafios psicológicos relacionados à menopausa. A educação também é importante, disse ela.

"As mulheres não podem reclamar ou relatar sintomas se nem mesmo sabem com o que estão relacionados", disse Faubion, que também é diretora do Centro de Saúde da Mulher da Mayo Clinic. Muitas pacientes com sintomas comuns da menopausa, como suores noturnos, ganho de peso ao redor dos quadris e estômago, ressecamento vaginal, palpitações cardíacas e ansiedade, têm vindo vê-la, preocupadas que algo esteja "gravemente errado", disse ela.

Faubion disse que mais empresas têm pedido para que ela fale com os funcionários sobre a menopausa.

Vários meses depois de sua colega presenteá-la com o leque, Maureira-Rey, da Inditex, disse que notou uma executiva de uma fornecedora se abanando com um pequeno pedaço de papel durante uma reunião em Washington, DC. Quando a reunião terminou, Maureira-Rey deu o leque para a mulher. "Eu sei pelo que você está passando", disse ela, "e é terrível!" A mulher sorriu. "Precisamos que mais pessoas entendam", disse ela.