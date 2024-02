Na semana passada, Cristina Kirchner divulgou o texto "Argentina em sua terceira crise de endividamento". Dizem que a perda de sua liderança e seu crepúsculo motivaram a divulgação de suas ideias econômicas. Não tenho a menor capacidade de avaliá-la politicamente.

No entanto, é útil repassar a sua leitura da história econômica argentina desde a redemocratização. O diagnóstico é bem melhor do que pensava.

Para Cristina, o desastre argentino após a redemocratização é fruto da estratégia de endividamento externo perseguida pelos governos neoliberais, seja na versão peronista de Menem, seja com Macri, seja, agora, possivelmente, com a dolarização de Milei. Esta última seria a terceira crise de dívida externa anunciada no título do texto.

A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner

Os historiadores econômicos consideram a Argentina o mais perfeito exemplo de país caloteiro em série. Desde a independência, foram nove calotes na dívida soberana.

Cristina, invertendo a ordem, chama Luis Caputo, atual ministro da Fazenda de Milei e ex-presidente do banco central de Macri, de "endividador serial". Os calotes em série seriam consequência do endividamento em série promovido pelo neoliberalismo.

Impossível discordar da ênfase de Cristina no equilíbrio externo. Como dizia Mário Henrique Simonsen, "a inflação aleija, o câmbio mata". Essa frase resume o texto de Cristina. Simonsen se esqueceu de dizer que a inflação, quando evolui para hiperinflação, também mata. Cristina comete a mesma omissão.

Em seu texto, Cristina erra na parte fiscal. Considera que o desequilíbrio fiscal é independente do desequilíbrio externo.

Ora, o superávit público somado ao investimento público é a poupança pública, enquanto o déficit externo é a absorção de poupança externa. Evidentemente, quanto maior for a poupança pública, menos necessária será a absorção de poupança externa.

Também minimiza os dois canais entre o déficit fiscal e a inflação: o impacto direto do déficit sobre o equilíbrio entre a oferta e procura no mercado de bens e serviços da economia; e o impacto indireto por meio do aumento da dívida pública e a consequente piora da percepção do risco, com impactos perversos sobre câmbio e inflação.

O que Cristina não explica é como Néstor Kirchner e ela recebem em 2003 uma economia com inflação na casa de 4%, superávit primário, o problema externo resolvido, além do maior boom de commodities em 50 anos, e entregam o governo em 2015 com 30% a 35% de inflação (a medida oficial de 15% era manipulada).

A reinflação argentina no período Kirchner tem dois momentos. No primeiro, até 2008 aproximadamente, a política monetária foi frouxa demais. O juro praticado foi menor do que a taxa neutra e, mesmo com uma política fiscal não muito expansionista, a inflação voltou. A partir de 2008, a frouxidão fiscal se soma à monetária.

A leitura do texto deixa a impressão de haver maior racionalidade econômica no peronismo —ao menos reconhecem a restrição externa— do que nos grupos políticos liberais.

Eu me surpreendo ao escrever essa frase, mas me parece que ela revela mais sobre as bizarrices do nosso vizinho ao Sul do que de mim! O texto de Cristina pode ser lido neste link.

Para nós, é sempre bom lembrar que cometemos erro parecido ao dos governos Kirchner. Entre 2007 e 2014, perseguimos uma política não sustentável, como documentei com várias estatísticas na coluna de 28 de outubro passado.

Boa parcela do ajuste econômico com Temer e Bolsonaro, criticado pelo meu colega André Roncaglia em sua coluna de quinta-feira (15), deve-se a termos dado um passo maior do que as pernas no período Guido Mantega.

A política macroeconômica precisa ser sustentável. Quando desequilíbrios são criados e se acumulam, em algum momento a conta chega. E nessa hora quem paga o pato são os mais pobres.