A economia surpreendeu muito no segundo trimestre. Cresceu 1,4% ante o primeiro e 3,3% ante o segundo trimestre de 2023 após os efeitos sazonais. Eu prefiro olhar as taxas interanuais. Parte da surpresa foi devido a um dia útil a mais no segundo trimestre de 2024. Tiradentes, feriado, caiu no domingo em 2024 e na sexta-feira em 2023.

Parte do crescimento do investimento —surpresa positiva da divulgação— foi a normalização de ônibus e caminhões após o recuo em 2023. O ano passado foi o primeiro de vigência das novas normas de eficiência energética Euro 6 para os caminhões. Em 2022, houve antecipação de compras de caminhões e ônibus com as normas Euro 5. Investimentos em ônibus e caminhões explicam um ponto percentual dos 5,7% de crescimento interanual do investimento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante reunião no Palácio do Planalto, em Brasília - Andressa Anholete/3.jul.24/Reuters

Independentemente desses ajustes, a grande surpresa foi no consumo e, consequentemente, nos serviços. Sempre que o consumo vai bem, os serviços vão também; sempre que os investimentos vão bem, as importações e a indústria manufatureira vão bem.

Para termos uma ideia da surpresa da divulgação, o FGV Ibre esperava que a economia crescesse 2,6% ante o segundo trimestre do ano anterior. O número divulgado foi 3,3%, uma surpresa positiva de 0,7 ponto percentual (3,3-2,6). A surpresa no consumo das famílias e do governo explica 0,8 ponto percentual a mais de crescimento da economia.

Apesar do bom desempenho do investimento, 5,7% ante o mesmo trimestre de 2023, o FGV Ibre esperava 7%. Já se sabia, por exemplo, que o investimento em caminhões seria forte.

Mas o resultado mais saliente e que, para mim, caracteriza melhor o que podemos chamar de "jeito petista de governar" foi o crescimento de 4,7% da demanda doméstica, bem acima dos 3,3% de crescimento da economia.

Se a economia cresceu 3,3% e a demanda cresceu 4,7%, sempre ante o mesmo trimestre do ano anterior, a diferença vazou para as importações. Estas cresceram 14,8%.

A grande dificuldade é que só parte dos bens pode ser importada. Há parte dos bens e serviços que é consumida, mas não pode ser importada. São os bens e serviços não comercializáveis internacionalmente. O excesso de demanda sobre a oferta, para esses bens, desaguará em pressão inflacionária.

A taxa de desemprego encontra-se no menor valor desde o segundo trimestre de 2014, e o nível de utilização da capacidade instalada, no menor valor desde o primeiro trimestre de 2014. A economia claramente opera a plena carga.

O "jeito petista de governar" é empregar a elevação do gasto público para fazer a economia testar seus limites. A roda da economia precisa girar. Uma hora será necessário colocar mais juros na economia.

Soube pela imprensa que o manto tupinambá foi devolvido pela Dinamarca para o Brasil. Há algum tempo o Museu Nacional ardeu em chamas. Em 2024, a amazônia arde. O atual grupo político no governo lidera o Palácio do Planalto em 75% do tempo dos últimos 22 anos. Não fiquei feliz com a vinda do manto. Acho que estava em mãos melhores na Dinamarca.