Consumo das famílias, do governo e investimento puxam PIB do 2º trimestre

Rio de Janeiro e São Paulo

O forte crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil no segundo trimestre de 2024 teve a participação de três componentes. O consumo das famílias e do governo avançou 1,3% em relação ao trimestre anterior. Os investimentos medidos pela Formação Bruta de Capital Fixo avançaram 2,1%.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) os resultados refletem as condições do mercado de trabalho, os juros mais baixos e o avanço do crédito, entre outros fatores.

Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, afirma que contribuíram ainda para a performance dos componentes da demanda, a alta dos investimentos, que foram beneficiados pelo crescimento da importação e a produção nacional de bens de capital, pelo desempenho da construção e, também, pelo desenvolvimento de softwares.

Consumidores circulam na região da 25 de Março, tradicional ponto de comércio em São Paulo - Danilo Verpa - 22.dez.23/Folhapress

Ela destaca que, ao contrário do ano passado, o setor externo tem contribuído negativamente para o crescimento da economia, com as importações avançando mais que as exportações.

A taxa de investimento no segundo trimestre de 2024 foi de 16,8% do PIB, acima dos 16,4% registrados no segundo trimestre de 2023.

Já a taxa de poupança recuou para 16%, abaixo dos 16,8% do mesmo trimestre de 2023.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Rebeca explica que "a taxa de investimento foi beneficiada principalmente pelo crescimento superior, em volume, da Formação Bruta de Capital Fixo em relação ao PIB.

O consumo é considerado o motor do PIB pela ótica da demanda —ou seja, dos gastos com bens e serviços. Responde por cerca de 60% do indicador.

Analistas dizem que o consumo teve impulso do aumento da renda no segundo trimestre. O mercado de trabalho aquecido e as transferências governamentais estariam por trás do movimento.

A taxa de juros, por outro lado, ainda permaneceu no patamar de dois dígitos, o que desafia um desempenho mais robusto