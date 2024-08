Se existisse na britânica BBC uma versão do antigo e afetuoso seriado da Globo "Carga Pesada" (algo como "Heavy Load", talvez), o Anthony Fagundes Hopkins deles já teria dito para seu amigo Stan Garcia, "o Chelsea é uma cilada, Bino" —talvez o apelido fosse Sep, de September, já que Bino se chamava Setembrino; "o Chelsea é uma cilada, Sep, my brother".



Apesar do aviso, os jogadores brasileiros, assim como Bino (ou Sep), caem como patinhos, ou se encantam como ratinhos diante do som da flauta do Chelsea. E não são só brasileiros.



Em tempos de memes, a atual janela de transferências está recheada de piadinhas online envolvendo o Chelsea.

Em uma delas, uma imagem com mais de 30 jogadores na grande área traz a legenda: "Treino de atacantes do Chelsea". Em outra, um humorista inglês está em uma conversa sobre a estratégia das compras de verão do clube de Londres:

"Já temos oito jogadores para essa posição?"; "Sim."

"Precisamos dele?"; "Não."

"Vamos comprar por um valor exorbitante?"; "Sim."

"Vamos assinar por dez anos e pagar um salário insano?"; "Claro."

"E, por fim, o técnico precisa dele?". Os dois trocam olhares e respondem em coro, às gargalhadas, "quem liga?".

O italiano Enzo Maresca, treinador do Chelsea - Justin Tallis/AFP



Tudo bem, a culpa não é totalmente do jovem atleta, que dificilmente deixa escapar a chance de jogar por um grande clube europeu, ainda que esse grande seja o desorganizado Chelsea. Os tais dos agentes têm culpa, muita culpa, no cartório. Empurram a venda de olho no Pix, normalmente com zero estratégia.

A mais recente foi de Estêvão, ótimo atacante do Palmeiras que já está providenciando a mudança (completa 18 aninhos em abril e se mandará para Londres). Apesar de craque, Estêvão provavelmente se encaixaria na piada acima. O Chelsea, do jeito que está, não precisa dele. E ele fatalmente poderia arrumar algo melhor que o Chelsea.

Estêvão em partida contra o Botafogo pela Libertadores - Nelson Almeida/AFP

Comendo a bola no Brasileiro, pelo Palmeiras, talvez o atacante não tenha tido tempo para reparar que Andrey Santos foi uma das vítimas do Chelsea em 2023. O jogador explodiu no Vasco e, em pouco tempo, era visto como um dos volantes mais promissores do país, acumulando convocações na seleção de

base e na principal.

No Chelsea, porém, nunca teve chance. O meio-campista praticamente jogou um ano da carreira no lixo e agora tenta recuperar o bom futebol no Strasbourg, clube que briga para ficar no meio da tabela da primeira divisão da França.

E Ângelo, atacante de 19 anos que se destacou no Santos? Também passou pelo Strasbourg, mas foi devolvido ao Chelsea. Neste início da Premier League não tem ficado nem no banco. Capaz de reforçar algum time menor da Europa nos próximos dias… ou não.

Lembra do outro ex-santista, Deivid Washington? Tinha até nome para emplacar no futebol inglês. Chegou a entrar em dois jogos na última temporada. Na atual, também não figura no banco de reservas do professor Enzo Maresca, que não pediu a contratação de nenhum dos jogadores citados. Mas no Instagram, o jovem Washington, de 19 anos, continua com a camisa do Chelsea.

Tanto time brasileiro precisando de atacante e ainda não ouvi ninguém tentando repatriar Ângelo ou Deivid. Provavelmente a dupla ainda não quer voltar; persegue o sonho de vencer na Europa, o que dificilmente acontecerá com o Chelsea.

Caíram na cilada.