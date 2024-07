Antes de tudo, este escriba se solidariza com os familiares do atacante inglês Harry Kane, que não poderão usar as redes sociais nesta semana se quiserem evitar memes com mais uma final perdida do maior artilheiro sem títulos desde a invenção do círculo —mas algo no fundo do meu coração diz que o Bayern de Munique, seu time atual, deve ganhar algo na Alemanha em breve, só palpite.

A Espanha fez barba e cabelo no domingo, com os jovens Lamine Yamal, Nico Williams e Carlos Alcaraz (destruidor).

E é com pesar que este humilde escriba (em momento pimpão ou "pompon") avisa que não conseguirá assistir ao vivo ao primeiro jogo do que deve ser o confronto do ano, entre Palmeiras e Botafogo.

Gustavo Gómez, do Palmeiras, duela com Tiquinho Soares, do Botafogo, no jogo que mudou a história do último Campeonato Brasileiro - Cesar Greco - 1º.nov.23/Palmeiras/Divulgação

A partida acontece nesta quarta (17), às 21h30, ou 2h30 da quinta no horário aqui de Paris. Por motivo de fuso, ou difuso, não verei. Na manhã seguinte, ao buscar uma reprise, certamente já saberei o resultado, o que tira parte da graça.

Conseguiria ver, porém, se a partida tivesse acontecido no domingo que passou. Mas a CBF-de-Ednaldo adiou o jogo por conta das finais continentais.

A mesma CBF-de-Ednaldo marcou trocentos jogos durante a Copa América. Aí, quando só tem um joguinho no fim da noite (e bota fim nisso), e sem a seleção brasileira, adiaram as partidas do Brasileiro. É possível que a CBF já use inteligência artificial em níveis nunca vistos.

Palmeiras e Botafogo, ou Botafogo e Palmeiras, fizeram o jogo mais impactante de 2023. Sim, sim, cada rodada é uma final, todo jogo vale os mesmos três pontos e blablablá. Mas aquele Botafogo 3 x 4 Palmeiras, com uma virada do time alviverde após estar perdendo por 3 a 0, e ter um pênalti contra aos 38 minutos do segundo tempo (quando estava 3 a 1), é algo que não se vê todo dia.

O duelo mudou o rumo do campeonato: o Palmeiras rumou para o título; o Botafogo se traumatizou e caiu de líder supremo para o quinto lugar.

John Textor até hoje acorda assustado no meio da noite gritando "corruption, corruption". E gasta milhões de dinheirinhos em desinteligência artificial, advogados, processos e afins para dizer que o campeonato foi manipulado —faria melhor se gastasse em terapia.

John Textor acorda no meio da noite gritando “corruption” - Jeff Pachoud - 17.set.23/AFP

E aí vem 2024 e, veja só, o Botafogo chega à 16ª rodada como o líder do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos; e o vice-líder, veja só, é o Palmeiras, com os mesmos 33 pontos, mas atrás no critério de gols marcados.

Por isso, o duelo entre Botafogo e Palmeiras nesta 17ª rodada tem poder para fazer o mar virar sertão. Se fosse um filme, teria algum gostoso subtítulo, a depender de quem torce, "a hora da verdade continua", "a revanche", "por um Tiquinho de sorte" e por aí vai.

Claro que não é difícil que o jogo termine num modorrento 0 a 0 e que o Flamengo passe os dois na tabela.

Porém, como naquelas séries da HBO, o episódio desta semana não será o último. Antes mesmo do confronto da volta, marcado para a antepenúltima rodada do campeonato, teremos dois Botafogo x Palmeiras pela Libertadores, uhu, ambos marcados para agosto.

E esta semana tem ainda o sorteio para a próxima fase da Copa do Brasil, com pote único, com todo o mundo podendo enfrentar todo o mundo, incluindo Palmeiras e Botafogo. E adivinha qual o confronto que este escriba de mente traquinas gostaria de ver?

Round 38, atualizado

A Argentina venceu a Copa América. Mesmo assim, um técnico hermano perdeu a cabeça. Eduardo Coudet, antes do Internacional, não está mais entre nós. Restam 11, com nova virada no placar: Brasileiros 6 x 5 Estrangeiros.