Trago esta receita para você, que é uma nulidade na cozinha.

Para você, que empapa o arroz parbolizado. Para você, que queima pipoca de micro-ondas.

É algo com zero chance de dar errado. Zero dificuldade. E que, ainda assim, pode impressionar convidados, porque é bom demais.

Falo da provoleta, clássico das parrillas argentinas. É a coisa mais simples do mundo, mas causa um efeito desproporcional à facilidade do preparo: queijo derretido, com fios que puxam, uma delícia para comer com pão.

Ou com batata. Ou sozinho.

Uma provoleta é, basicamente, um naco de provolone quente. Algo proteico, gorduroso, salgado, que satisfaz em porções bem pequenas.

Ela pode ser preparada na parrilla, a grelha argentina, onde se usa uma rodela inteira de queijo, ou no forno, dentro de um recipiente refratário.

Provoleta feita no airfryer por Marcos Nogueira - Marcos Nogueira

Mas eu fiz esta receita pensando em você, então vai ser na airfryer.

Porque eu sei que você, que não sabe cozinhar, tem uma airfryer. É um ótimo aparelho, que serve para várias outras cousas além de esquentar nuggets de frango e a batata que chegou murcha da hamburgueria.

Você só precisa do queijo, da airfryer e de um recipiente refratário qualquer.

Nem todo provolone é igual. No Brasil, estamos acostumados a queijos salgados e defumados demais.

Para não ficar muito forte, o melhor é comprar um provolone apenas maturado, sem defumação. É difícil de achar, mas existe, e essa informação consta nas letras miúdas da embalagem.

Para incrementar a provoleta, eu sugiro uns tomatinhos, que dão acidez e frescor.

E chimichurri, o molho argentino para churrasco, de ervas, alho, azeite e vinagre. Tem esta receita que eu já publiquei aqui. Mas, francamente, você vai usar tão pouco chimichurri que é mais fácil comprar pronto.

Fácil demais. Até você consegue.

Provoleta de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira

PROVOLETA

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: ridícula

Ingredientes

150 g de provolone

4 tomates sweet grape

1 colher (sopa) de molho chimichurri

Modo de fazer

Aqueça a airfryer a 200 ºC. Distribua o queijo e o tomate num recipiente refratário. Asse por 10 minutos ou até fazer uma casquinha dourada. Tempere com chimichurri e sirva.