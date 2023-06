Uma reportagem do New York Times publicada pela Folha nesta segunda-feira (26) comenta o fato de várias condições na medicina levarem o nome dos seus descobridores. Esses termos, como síndrome de Asperger, certamente pecam por não serem descritivos —mas com frequência geram críticas por perpetuarem o nome de quem, em retrospecto, não era lá gente muito boa. Uma fonte dessas críticas é a historiadora e mãe de uma criança autista Edith Sheffer, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Seus argumentos estão em seu livro "Asperger’s Children", e também no meu guia favorito, Neurotribes, do jornalista Steve Silberman.

A expressão "síndrome de Asperger" perpetua explicitamente, sim, o nome do seu descobridor, psiquiatra austríaco que, antes de Hitler conseguir tomar conta das Europas e se delegar o direito de determinar quem fica na Terra e quem é despachado da vida, se deu conta de que certas "crianças problemáticas" não tinham problema algum, e sim qualidades —o problema estava nos adultos ao seu redor que esperavam que todas as crianças fossem iguais. Mas Sheffer e outros questionam as intenções de Hans Asperger ao "colaborar" com o governo nazista —tal qual Oscar Schindler, Hasperger argumentou pela "utilidade" dos seus "pequenos professores" para o império crescente, e, como ele, suas crianças mantiveram suas vidas "colaborando" com o governo.

Quebra-cabeça simboliza a conscientização em relação ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Bikki por Pixabay

Em contraste, o termo "autista" não propaga o nome do psiquiatra cretino que deu nome ao conceito de que "mães frias" eram culpadas pelas esquisitices dos filhos, um cretino que me irrita tanto que tenho que consultar seu nome toda vez, porque meu cérebro se recusa a honrar o indivíduo com meus neurônios. Leo Kanner, isso.

A história e os historiadores são rápidos em passar julgamento, como a maioria dos humanos —curiosamente, os neurotípicos não no espectro, seja este Asperger ou autista, rápidos em aplicar seus valores antes de apurar os fatos e atentar a eles e somente eles.

"Autista" é uma denominação descritiva cujo contrário é "alista", do grego "allo", "o outro". Feita a ressalva de que déficit intelectual NÃO faz parte do autismo, ainda que possa ser co-existente, "autista" é um termo muito útil. Mas perpetua o legado do cretino cujo nome meu cérebro já esqueceu de novo.

Aspie, ou Asperger, por sua vez, honra um cara que teve a sacação de que crianças em vários pontos desse espectro NÃO são doentes, retardadas, culpa das mães, nem têm um distúrbio que precisa ser consertado. Elas apenas precisam ser vistas de verdade, reconhecidas, respeitadas, e tratadas com as suas particularidades em mente, canhotas mentais num mundo de destros.

Gosto de me dizer Aspie. Gosto que um cara chamado Hans Asperger um dia quis melhorar a vida de crianças como a que eu fui, e não "curá-las" da sua esquisitice, sequestrá-las em sanatórios, ou inventar um jeito delas não existirem mais (que mundo sem graça seria). Sim, ele "colaborou" com os nazistas. Mas podia ter fugido quando pôde (e ele pôde) e abandonado sua clínica e crianças.

Também gosto de me dizer autista, embora isso ainda seja recebido com estranheza porque não me sacudo o tempo todo (minha mãe cuidou desta parte, me fazendo parar com o hábito de sacudir os joelhos quando sentada; hoje apenas toco refrãos de música em loop na minha cabeça, é bem discreto) nem evito o olhar das pessoas (talvez olhe até demais nos olhos do meu interlocutor). Mas faz parte do meu trabalho de comunicadora científica chamar a atenção das pessoas exatamente para o que não é como o julgamento rápido delas esperava, ainda que isso perpetue o nome associado às ideias vis e misóginas do cretino supra-mencionado que acusou as mães e trancafiou suas crianças mentalmente canhotas.

Assim é viver num mundo complexo, cheio de partes em movimento e que se encaixam em mais de uma narrativa. Voto por respeitarem também este tipo de diversidade, e deixarem cada canhoto mental escolher em paz como se identifica e como quer ser chamado, sem ser julgado por isso. Já basta vocês, neurotípicos, ditarem as regras desta democracia cotidiana da vida mental em que vocês são maioria, mas não eleita por ninguém...