A Prefeitura de São Paulo desistiu de pavimentar a rua Sebastião Velho, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, após mobilização dos moradores. A via é de paralelepípedo e abriga um conjunto de edifícios conhecido como Predinhos da Hípica.

Os imóveis, que ficam localizados no quadrilátero formado pelas ruas Pedroso de Moraes, Artur de Azevedo, Mourato Coelho e Teodoro Sampaio, foram tombados pelo Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo), o órgão de preservação do patrimônio histórico da cidade, em 2018.

Informe enviado aos moradores da rua Sebastião Velho, em Pinheiros - Reprodução

À coluna, a Secretaria Municipal das Subprefeituras confirmou que a obra de pavimentação foi cancelada, "atendendo ao pedido dos moradores".

Os residentes dos prédios foram surpreendidos com um aviso, enviado pela prefeitura, de que a via seria recapeada nesta semana. As obras estavam previstas para começar na quarta-feira (24), no mesmo dia em que o informe foi distribuído.

"Informamos que a empresa PoaVias realizará obras de pavimentação [...]. Durante esse período, solicitamos que, por favor, não deixem veículos estacionados na via entre 22h e 5h, a fim de facilitar o andamento dos trabalhos", dizia o documento.

Os moradores fizeram um abaixo-assinado online, que reuniu mais de 460 assinaturas. Eles defendem a manutenção dos paralelepípedos não apenas pela caracterização das ruas, mas também porque ele absorve melhor a água das chuvas e ajuda a diminuir a velocidade dos carros.

Os prédios foram construídos nos anos 1950 pelo imigrante libanês Raduan Dabus. A área pertencia à Sociedade Hípica Paulista.