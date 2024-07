Assisti ao debate Biden-Trump sozinho em um quarto de hotel em Lisboa, e ele me fez chorar. Não consigo lembrar de um momento mais angustiante na política da campanha presidencial americana em minha vida —precisamente devido ao que o debate revelou: Joe Biden, um homem bom e um bom presidente, não tem motivos para concorrer à reeleição. E Donald Trump, um homem malicioso e um presidente mesquinho, não aprendeu e não esqueceu nada. Ele é a mesma torneira de mentiras de sempre, obcecado com suas queixas —longe do que será necessário para liderar os Estados Unidos no século 21.

A família Biden e sua equipe política devem se reunir rapidamente e ter as conversas mais difíceis com o presidente, uma conversa de amor, clareza e determinação. Para dar aos EUA a maior chance possível de deter a ameaça Trump em novembro, o presidente deve se adiantar e declarar que não concorrerá à reeleição e que está liberando todos os seus delegados para a Convenção Nacional Democrata.

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante cerimônia na Casa Branca, em Washington - Jim Watson - 3.jul.24/AFP

O Partido Republicano, se seus líderes tivessem um pingo de integridade, exigiria o mesmo, mas não o fará, porque eles não têm. Isso torna ainda mais importante que os democratas coloquem os interesses do país em primeiro lugar e anunciem que um processo público começará para diferentes candidatos democratas competirem pela indicação —fóruns comunitários, debates, reuniões com doadores, você escolhe. Sim, pode ser caótico e bagunçado quando a convenção democrata começar em 19 de agosto em Chicago, mas acredito que a ameaça Trump seria suficientemente grave para que os delegados pudessem rapidamente se unir e indicar um candidato de consenso.

Se a vice-presidente Kamala Harris quiser competir, ela deve. Mas os eleitores merecem um processo aberto em busca de um candidato presidencial democrata que possa unir não apenas o partido, mas o país, oferecendo algo que nenhum dos homens no palco do debate em Atlanta fez: uma descrição convincente de onde o mundo está agora e uma visão convincente do que os EUA podem e devem fazer para continuar liderando —moral, econômica e diplomaticamente.

Porque não estamos em uma simples encruzilhada da história. Estamos no início das maiores perturbações tecnológicas e da maior perturbação climática da história humana. Estamos no alvorecer de uma revolução de inteligência artificial que vai mudar tudo para todos —como trabalhamos, como aprendemos, como ensinamos, como negociamos, como inventamos, como colaboramos, como lutamos em guerras, como cometemos crimes e como combatemos crimes. Talvez eu tenha perdido, mas não ouvi a frase "inteligência artificial" mencionada por nenhum dos homens no debate.

Se já houve um momento em que o mundo precisou que os EUA estivessem em seu melhor estado, liderada pelos seus melhores líderes, esse momento é agora, pois grandes perigos e oportunidades estão sobre nós. Um Joe Biden mais jovem poderia ter sido esse líder, mas o tempo finalmente o alcançou. E isso ficou dolorosa e inevitavelmente óbvio na noite do debate.

Biden tem sido meu amigo desde que viajamos juntos para o Afeganistão e Paquistão após o 11 de Setembro, quando ele presidia o Comitê de Relações Exteriores do Senado, então digo tudo isso com grande tristeza.

Mas se ele encerrar sua Presidência agora, reconhecendo que, devido à sua idade, não está apto para um segundo mandato, seu primeiro e único mandato será lembrado como um dos melhores da nossa história. Ele nos salvou de um segundo mandato de Trump e por isso sozinho merece a Medalha Presidencial da Liberdade, mas também promulgou legislação importante crucial para enfrentar as revoluções climáticas e tecnológicas que agora estão sobre nós.

Eu estava pronto para dar a Biden o benefício da dúvida até agora, porque durante os momentos em que me envolvi com ele individualmente, achei que ele estava à altura do cargo. Claramente, ele não está mais. Sua família e sua equipe deviam saber disso. Eles estiveram isolados em Camp David se preparando para este debate monumental há dias. Se essa foi a melhor performance que eles poderiam convocar dele, é hora de Joe manter a dignidade que merece e deixar o palco no final deste mandato.

Se ele fizer isso, os americanos comuns saudarão Joe Biden por fazer o que Donald Trump nunca faria: colocar o país antes de si mesmo.

Se ele insistir em concorrer e perder para Trump, Biden e sua família —e sua equipe e membros do partido que o habilitaram— não poderão mostrar seus rostos.

Eles merecem mais. Os EUA precisam de mais. O mundo precisa de mais.