Enquanto os jogadores brasileiros desfrutam de merecidas férias, os europeus, principalmente os ingleses, não param de correr, mais ainda entre o Natal e a passagem de ano, sempre com estádios lotados. As férias na Europa são no meio do ano.

Muitos acham que o Brasil deveria adaptar o calendário ao da Europa. O mais urgente é melhorar o calendário brasileiro, diminuir o tempo dos estaduais, o que não acontece por causa de interesses políticos e financeiros.

As partidas na Inglaterra impressionam por grande intensidade, pressão para recuperar a bola, velocidade, coragem para buscar o gol por meio de troca de passes. A bola não para, ainda mais que os árbitros não marcam faltinhas como no Brasil.

A enorme superioridade do Manchester City sobre o Fluminense foi técnica, tática e também física, principalmente no segundo tempo. A principal razão dessa vantagem é que os jogadores ingleses são treinados fisicamente de acordo com seu posicionamento. O centromédio (volante) Rodri atua como um pêndulo, movimentando-se para receber a bola de um lado a outro para iniciar as jogadas. Além de ter excepcional técnica, ele é treinado fisicamente para fazer isso.

Rodri foi ativo com e sem a bola contra o Fluminense - 22.dez.23/AFP

Fernando Diniz valoriza os veteranos do time por causa do talento, mas eles não estão preparados fisicamente para ocupar posições diferentes durante o jogo, como quer o técnico.

Entre o ousado e inventivo Fernando Diniz e o racional e obsessivo Abel Ferreira, surge o nome de Dorival Júnior, um treinador sóbrio, prudente e equilibrado. Não há mais razão para o novo técnico da seleção ser interino.

O Liverpool é o líder do Campeonato Inglês após maus momentos nos últimos anos. O trio atual de ataque, formado por Salah pela direita, o uruguaio Darwin Núñez pelo centro e o colombiano Luis Díaz pela esquerda, tem sido quase tão brilhante quanto era com Salah, Firmino e Mané. Diferentemente de Guardiola, o excelente treinador Klopp prioriza as jogadas rápidas e os lançamentos longos em direção ao gol. Há várias maneiras de atuar bem e de vencer.

O Liverpool, principalmente quando joga em casa, entra em campo já com vantagem, com jogadores pilhados, emocionados, por causa da belíssima música "You’ll Never Walk Alone", cantada de uma maneira delirante por todos os torcedores. O fato me lembra a final da Copa do Mundo de 1998, quando vi no estádio lotado da França todos os torcedores cantarem o maravilhoso hino francês, "La Marseillaise". Tive a impressão no momento de que a França seria campeã, como ocorreu, ainda mais que Ronaldo tinha problemas.

Na Espanha, Vinicius Junior voltou a jogar pelo Real Madrid com o mesmo brilho, os mesmos dribles e espetaculares jogadas. Desconfio que Vinicius Junior entre em campo sob a orientação de Spielberg, o grande craque dos efeitos especiais no cinema.

No Barcelona, o jovem atacante brasileiro Vitor Roque estreou ao entrar no lugar de Lewandowski, no final da partida contra o Las Palmas. Perdeu dois gols, o que teve seu lado bom, pois ele, com sua habilidade e extrema velocidade nos pequenos espaços, poderá evoluir bastante em um time que gosta de trocar passes curtos pelo centro até um atacante penetrar na área.

O veterano Lewandowski, na última partida do Barcelona - Borja Suarez - 4.jan.24/Reuters

Como o Barcelona joga diferentemente do Bayern, Lewandowski tem tido muita dificuldade na equipe espanhola. Outros motivos são a idade (35) e, principalmente, a diminuição da força mental, da gana de se superar a cada jogo, razão importante da decadência de muitos veteranos. A ambição está presente nos vencedores.