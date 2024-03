A partir do final do ano passado até agora, a avaliação de Luiz Inácio Lula da Silva piorou muito em várias áreas, em especial em segurança pública, combate à corrupção e em controle de gastos, lê-se em pesquisa Atlas feita entre 2 e 5 de março.

Aumentou a preocupação do eleitorado com criminalidade e tráfico de drogas e com corrupção, assuntos citados como os principais problemas do país para quase 60% dos entrevistados. "Pobreza, desemprego e desigualdade social", pior problema citado por 20,6%, e "economia e inflação", por 15%, ora estão longe no ranking das aflições.

Esses números podem ajudar a explicar a baixa da popularidade de Lula. O aumento do salário médio, dos benefícios sociais, do número de empregos e a queda da inflação não bastaram para compensar outras insatisfações (talvez mais reverberadas em redes sociais e de mensagens).

O presidente Lula, durante evento em Brasília - Pedro Ladeira - 4.mar.24/Folhapress

A melhora socioeconômica bastou ainda menos para alterar o fato de que a maioria do eleitorado se divide em opiniões opostas sobre quase qualquer aspecto do governo ou do país, a depender do voto em 2022 (em Lula ou em Jair Bolsonaro).

O prestígio de Lula passou a declinar de modo relevante a partir de setembro, segundo dados de outras duas pesquisas divulgadas na semana passada, a da Quaest e a do Ipec. Nos números da Atlas, desde o início do governo as fatias do eleitorado que dão "ótimo/bom" e "ruim/péssimo" para o presidente estiveram em níveis bem próximos; o declínio da avaliação positiva ficou mais significativo a partir de janeiro.

Mas a degradação do prestígio de Lula causou mais impressão com a divulgação dessas três pesquisas, realizadas entre 25 de fevereiro e 5 de março. Nas três, ora há empate na proporção de eleitores que dão as melhores ou piores notas para Lula, dada a margem de erro. Isto é, 35% de "positivo" ante 34% de "negativo" na Quaest; 38% de "ótimo/bom" ante 41% de "ruim/péssimo" na Atlas; 33% de "ótimo/bom" ante 32% de "ruim/péssimo" no Ipec.

O grosso da perda de pontos de Lula ocorreu entre seus eleitores de 2022, de primeiro ou de segundo turno, até porque praticamente o presidente não tem mais o que perder entre quem votou em Bolsonaro; os demais são minoritários.

Lula era "ótimo/bom" para 82,8% de seus eleitores de segundo turno em julho de 2023, caindo para 70,6% em março de 2024, na pesquisa Atlas. No Ipec, a baixa foi de 70% para 61%.

Quanto à avaliação de aspectos do governo, a piora mais significativa ocorreu em "segurança pública", dado da Atlas. O desempenho era tido como "ótimo/bom" para 43% em novembro; em março de 2024, para 24%. No caso de "justiça e combate à corrupção", passou de 49% para 28%. Em "responsabilidade fiscal e controle de gastos" de 48% para 30%.

As declarações de Lula sobre Israel e, bem menos, Venezuela foram assuntos lembrados nas análises do declínio do prestígio de Lula. Em "relações internacionais", o governo passou de 53% de "ótimo/bom" em novembro para 38% em março.

A avaliação da economia também piora, mas menos.

Confirma-se a disparidade quase inamovível de opiniões entre lulistas e bolsonaristas. A "situação econômica do Brasil", por exemplo, é "boa" para 51,5% dos que votaram em Lula no segundo turno de 2022 e para 2,1% dos eleitores de Bolsonaro (Atlas). Para quem votou branco ou nulo, 22,9%; para quem não votou, 24,9%.

Por acaso ou sintomaticamente, a média da opinião positiva de lulistas e bolsonaristas é próxima daquela dos eleitores que não escolheram candidato a presidente na eleição passada.

É difícil avaliar a popularidade de Lula em categorias como renda, anos de estudo e mesmo gênero e religião. Há diferenças relevantes de números entre as pesquisas; de resto, nesses casos, as margens de erro são maiores.