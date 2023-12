Foi uma daquelas experiências que você acha que nunca quer passar na vida e, depois dela, deseja que ela se repita até o fim dos dias. Permita-me, hoje, neste espaço, celebrar a pouca dor e as muitas glórias de passar o Natal sozinho.



Foi em 2022 e eu estava em Paris —o que, indiscutivelmente, atenua qualquer solidão. Mas o fato é que eu tinha planejado isso.

Zeca Camargo em Paris, no Natal de 2022 - Arquivo pessoal

Vindo de um ano intenso, de muitas alegrias e poucos mas indigestos contratempos, criei coragem de anunciar para família e amigos que eu estaria de partida para a capital francesa no dia 23 de dezembro.



As reações foram da perplexidade ("mas justo você que adora um Natal") à aceitação teimosa da minha mãe. "Pelo menos você vai estar aqui no meu aniversário", desabafou a capricorniana do dia 22.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

O baixo índice de aceitação, porém, não desviou meu foco. Eu queria estar comigo mesmo naquele Natal. E por uma busca pessoal, jamais pelo desgaste do contato com pessoas queridas.



Pelo mundo, já tive celebrações natalinas maravilhosas, de uma ceia no meio de uma savana da Namíbia, com animais selvagens vindo beber numa pequena lagoa no meu hotel (aventura já narrada aqui nesta Folha), a uma lua-de-mel na Sicília —pensando numa ceia romântica dia 24/12 em Palermo? Pense melhor...



Improvavelmente, dez anos atrás, estava fazendo um amigo secreto delicioso numa ilha em Belize, todos os presentes inventados naquele lugar mágico. E uma véspera de Natal numa Londres gelada, com meu irmão que então morava lá, tem um lugar especial no meu coração.



Mas 12 meses atrás tudo que eu queria era ficar sozinho na "noite feliz". E foi assim que cheguei em Paris com apenas uma tarde para organizar um pequeno banquete privado.



Para minha sorte, as lojas de gastronomia do Marais, bairro onde fico, ficavam abertas até umas 18h. Nelas, totalmente por impulso, comprei comida para um exército. Que era, só lembrando, de um homem só.

Queijos, eu tinha para um batalhão. Vinhos? Garrafas sem fim. Fã de poucos doces, comprei uma árvore de chocolate do Alain Ducasse, macarons do Pierre Hermé e um "mont blanc" da confeitaria do momento na cidade, a Bontemps.



Enfeitei a mesa com uma pequena árvore de cristal Baccarat - um pequeno luxo, confesso - e miúdas guirlandas iluminadas, compradas na Merci, provavelmente importadas da China. E tirei dezenas de selfies!



Revendo essas imagens hoje, percebo que talvez eu estivesse querendo passar uma alegria forçada, como se tentasse dizer: "olha, estou sozinho no Natal, mas estou bem". Mas acho que era mais que isso que estava sentido.



Numa noite que significa tanto para boa parte do mundo, estar em paz comigo mesmo me pareceu um presente maior. E quando percebi isso, o sorriso das fotos ganhou outro significado.



Era antes de tudo, uma expressão de serenidade, algo que, pensei, eu poderia conquistar em qualquer lugar do mundo. E lembrando disso hoje, voltei a viajar.



Pensei quantos natais "solo" eu ainda posso passar... Olhando para as montanhas Atlas, no Marrocos... Para os vulcões em Puerto Montt, no Chile... Para os monges de Luang Prabang, no Laos... Para os papais noéis triste do desfile natalino em Porto, Portugal.



Mas antes que eu fosse muito longe, lembrei-me que este ano vou estar bem junto da minha família, aqui mesmo em São Paulo. E que essa sensação que eu tive então não depende nada do lugar nem de quem está comigo.



E sou do mundo e tudo de bom que eu quero, para mim e para você, cabe no meu coração. Que bom descobrir, finalmente, que posso levar meu Natal comigo para onde eu quiser.