Estou de férias em Paris e me sinto estranho escrevendo esta frase. A capital da França é, de longe, a cidade que mais visitei na minha vida —fora do Brasil, claro. No entanto, a noção de férias aqui me parece inédita.

Não, nunca trabalhei aqui, embora tenha gravado reportagens na cidade ao longo desses mais de 40 anos que passo por ela. Mas é que a ideia de férias, de relaxar, de desconectar dos compromissos eu acho que nunca tinha experimentado nessas calçadas.

Zeca Camargo em um carrossel em Pigalle, Paris - Zeca Camargo

Explico melhor: Paris, com seus infinitos encantos, parece que sempre nos obriga a fecharmos uma programação. Sejam as exposições da temporada, sejam os restaurantes novos que estão fazendo sucesso, a ideia que eu sempre tive é que se você viesse para cá despreparado, acabaria perdendo algumas coisas.

Desta vez, no entanto, fiz diferente. Vim para Paris meio de supetão, uma viagem de conforto para uma situação reversa da qual eu queria distância. E junto com a partida brusca, veio o vazio: eu estava numa cidade que eu adoro, mas... despreparado!

Um certo pânico inicial porém foi logo embora já nos primeiros dias. Já estou aqui há duas semanas e posso afirmar que navegar por uma cidade que conheço tão bem sem uma programação prévia me fez muito bem.

Principalmente porque estou me deixando levar pela intuição. Acordo todo dia e resolvo o que vou fazer pela manhã. E, melhor ainda, mudo de ideia toda hora!

Outro dia mesmo, já na segunda garrafa degustada entre os pequenos pratos do AuPassage, um restaurante impossível de conseguir uma mesa alguns anos atrás mas hoje relativamente tranquilo, ainda que disputado, eu me perguntava como eu havia parado lá.

A última coisa que me lembrava é que tinha saído de uma exposição do artista JR (com a colaboração do Daft Punk) na galeria Perrotin, tinha tomado gin tônica no La Terrasse des Archives e meio sem destino resolvi tentar a sorte no Au Passage.

Paris...

É nesse espírito, digamos, rocambolesco que tenho consumido as minhas férias, que seguem por mais algumas semanas. A sensação de liberdade tem sido gigantesca, a ponto de eu querer compartilhar em detalhes tudo que estou vivendo nas minhas redes sociais.

Só que traduzir qualquer experiência de vida no Instagram é sempre um exercício de frustração. A superficialidade inerente a esse espaço funciona bem para criar um impacto fugaz naquele scroll infinito. Mas e quando você quer transmitir algo além de uma selfie?

Teimoso, decidi compartilhar diariamente com meus seguidores esse meu cotidiano inusitado. Mas como fazer caber tudo que experimento em 90 segundos? Não é tarefa fácil.

Por exemplo, num post recente, fui explorar a Rue du Nile, onde um restaurante famoso, o Frenchie, transformou a paisagem, atraindo para lá tudo de bom para você cozinhar, do melhor açougue à mais incrível cave de vinhos.

Pensa que é fácil mostrar tudo em um minuto e meio? E minha despedida do Beaubourg então, a última visita em um dos meus museus favoritos em Paris antes que ele feche para reformas? Aquela arte toda... em segundos?

Um almoço num francês típico (Chez Nenesse), um treino numa praça deslumbrante (Place des Vosges) e mesmo uma visita ao meu café favorito (Café du Clown) —tudo parece impossível de ser resumido no formato que as pessoas consomem hoje informação.

Mesmo assim, eu vou insistir! Pelos próximos dias vou compartilhar, de maneira rápida, desordenada e até caótica, tudo que eu vir pela frente.

Tarefa talvez inglória, estou ciente. Mas estou de férias. E em Paris. E tenho dito. Se couber num reels, claro!