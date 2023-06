Agente de trânsito é morto com tiro na cabeça ao guinchar carro em São Luís

São Paulo

Um agente de trânsito foi morto na manhã deste sábado (24) com um tiro na cabeça em São Luís, capital do Maranhão, ao guinchar um veículo de luxo que estava estacionado em local proibido.

O suspeito foi identificado, mas fugiu do local do crime e é procurado pela polícia.

A vítima, identificada como Wiryland de Oliveira, 40, atuava no bairro João Paulo, nas imediações de uma feira, com mais dois colegas de trabalho, quando o grupo se deparou com o carro, uma Mercedes, estacionada na avenida São Marçal em área proibida, segundo a PM.

Suspeito (de preto) ao lado do agente Wiryland de Oliveira, pouco antes do assassinato - Reprodução/Rede Mirante

Os agentes, ainda de acordo com a PM, primeiro procuraram o proprietário do veículo para orientar e pedir a retirada. Como não encontraram, solicitaram o guincho. Foi nesse momento que o suspeito teria chegado e discutido com Oliveira.

Testemunhas relataram à PM que o homem saiu do local calmamente após a discussão com o agente de trânsito, mas retornou na sequência com uma arma e atirou na cabeça de Oliveira, que morreu ainda no local.

O criminoso ainda correu atrás de outra agente de trânsito, que conseguiu fugir e entrou em um comércio para se proteger.

O agente Wiryland de Oliveira no momento em que o veículo do suspeito (de preto) era guinchado - Reprodução/Rede Mirante

O caso é investigado pela SHPP (Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Em nota, a SMTT (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís) afirmae que acionou as forças de segurança estadual e municipal para que o suspeito seja localizado.

"A SMTT se solidariza com a família e os colegas de profissão do agente Wiryland e reitera que não medirá esforços para que os culpados desse crime sejam devidamente punidos", diz trecho da nota.

O prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), falou sobre o crime em uma rede social.

"Lamento profundamente o ocorrido e informo que as forças de segurança estaduais e municipais já foram acionadas para que os culpados sejam encontrados e punidos. Minha solidariedade aos familiares do agente Wiryland. Que Deus conforte a todos neste momento de profunda dor", escreveu.