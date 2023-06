Casal de empresários é encontrado morto em condomínio de luxo no Maranhão

Ribeirão Preto

Um casal de empresários foi morto a facadas dentro de sua casa em um condomínio de luxo em Balsas, no interior do Maranhão. Não há pistas do autor do crime.

Gaspar Loiola e Lucinalva Silva Loiola moravam na cidade desde novembro, depois de cerca de 20 anos residindo nos Estados Unidos.

Casal de empresários Gaspar Loiola e Lucinalva Silva Loiola; eles foram achados mortos dentro de condomínio de luxo em Balsas, no Maranhão - Reprodução

Os corpos dos dois empresários foram encontrados por volta das 12h desta sexta-feira (9) em cômodos diferentes do imóvel em que moravam. Um bilhete, cujo conteúdo não foi informado pela polícia, também foi achado na moradia e poderá auxiliar a investigação dos assassinatos.

O motorista do casal, que não teve o nome divulgado pela polícia, chegou para trabalhar na sexta e, como não teve a porta da residência aberta pelas vítimas, acionou familiares para que fossem até o local.

Não se sabe até o momento o horário em que o crime foi praticado. Câmeras de segurança que existiam no imóvel foram retiradas, numa possível tentativa do criminoso de esconder provas da ação no imóvel.

Funcionários do condomínio de alto padrão estão sendo ouvidos pela Polícia Civil da cidade maranhense em busca de informações sobre quais pessoas estiveram no imóvel do casal recentemente.

Um veículo do casal Jeep Compass branco, ano 2021, foi levado do imóvel e encontrado numa estrada de terra distante pouco mais de dois quilômetros do condomínio, com bancos e parte do seu interior queimados.

Numa rede social, Thaizzi Loiola, filha do casal, afirmou que os empresários não mereciam morrer dessa forma e que eles foram retirados dela apenas fisicamente.

"Dentro de mim estarão para sempre vivos. Meus pais amados, como dói, meu coração está em pedaços", escreveu.