Onça aparece no interior de SP e assusta moradores; veja vídeo

São Paulo

O aparecimento de uma onça-parda e a frustrada tentativa de captura do animal tem deixado assustados moradores de Jundiaí (a 58 km de SP).

A onça foi vista no alto de uma árvore, na tarde da última sexta-feira (2), no Jardim Tarumã. O bairro, que fica na área urbana do município, tem residências e chácaras e está às margens da rodovia Anhanguera e próximo da Serra do Japi.

A tentativa de captura envolveu Polícia Ambiental, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e veterinários da Associação Mata Ciliar, ONG que resgata animais silvestres e felinos com ferimentos ou outros problemas.

Moradora do bairro, Jaqueline, 27, disse que o filho, de 10 anos, brincava no quintal de casa quando viu a onça-parda "esparramada" em cima de uma árvore em uma chácara vizinha. O garoto chamou a avó, que avisou o Controle de Zoonoses do município e os bombeiros.

Segundo Jaqueline, a criança ficou assustada até a chegada dos bombeiros. A família deixou os cachorros em alerta, com medo de que a onça entrasse no quintal.

O menino filmou a onça-parda deitada em um galho e, quando a situação acalmou, brincou que estava em um safári.

O prestador de serviços Gustavo Scudeler da Silva, 27, que trabalha com manutenção de calhas, afirmou ter sido avisado por um amigo que mora em uma chácara próxima sobre a onça no alto da árvore e resolveu ir até lá. De acordo com a PM Ambiental, o bicho estava a uma altura de 15 metros.

Ao chegar ao local, acabou emprestando a escada que levava no bagageiro do carro, de 12 metros de comprimento, para que um veterinário da Mata Ciliar tentasse acertar o felino com um dardo com tranquilizante.

"Mas acho que o movimento dos galhos [da árvore ao lado, onde a escada estava encostada] assustou a onça, que desceu e fugiu", disse Silva, que filmou com seu celular a tentativa de resgate até o momento em que o animal se preparar para descer —a fuga não foi registrada.

Onça-parda foi flagrada na última sexta (2) no alto de uma árvore em bairro de Jundiaí (SP); apesar de tentativa de resgate, o animal fugiu - Divulgação/Policia Militar Ambiental

No vídeo, é possível ouvir a voz de curiosos que se aglomeravam perto da árvore dizendo que a onça estava arisca ou frases como se fosse de torcida para que ela pulasse ou para o disparo certeiro. "Meu Deus do céu, ela vai cair", afirma um homem.

A tentativa de resgate envolveu ao menos 19 pessoas, sendo sete bombeiros, dois soldados do 5º Batalhão de Polícia Ambiental, cinco PMs e cinco funcionários da Mata Ciliar.

"Após o disparo do dardo tranquilizante, a equipe que foi ao local se preparava para receber o animal ou subir na árvore para retirá-lo de lá, mas ele acabou fugindo quando percebeu toda a movimentação", disse o tenente Medrado, do Corpo de Bombeiros de Jundiaí.

De acordo com a Mata Cilitar, a equipe que participou da ação constatou que se tratava de um animal saudável, adulto e estabelecido na região.

"Ao anoitecer, [a onça] seguiria seu caminho sem que ninguém percebesse. Com a movimentação das equipes, o animal evadiu-se do local e o perdemos de vista", afirmou a ONG, em nota.

Veterinário subiu em escada para tentar acertar dardo com tranquilizante em onça-parda que estava em árvore em Jundiaí (SP), mas o animal fugiu - Divulgação/Mata Ciliar

A associação afirma que animais silvestres, como as onças, são vistos em matas próximas de áreas residenciais devido às construções que avançam sobre seu habitat.

"Por esta razão, está cada vez mais comum ver animais circulando ao lado de condomínios construídos perto de matas nativas."

A ONG afirma que, apesar da proximidade, a onça não é da Serra do Japi, e animais assim costumam percorrer uma área de até 100 km.

"Não é incomum sermos chamados quando aparecem onças aqui na região", disse o oficial dos bombeiros.

Até a tarde desta terça (6), a onça não havia sido encontrada. "Já me falaram que ela foi vista próxima de um condomínio", contou Silva.