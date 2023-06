Prefeitura de SP pede prisão de GCMs suspeitos de extorquir comerciantes na cracolândia

São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta quarta (7) que a Controladoria-Geral do Município encaminhou ao Ministério Público um pedido de prisão dos guardas municipais suspeitos de cobrar taxas de segurança de moradores e comerciantes da região central onde há fluxo da cracolândia.

"Agora está na mão Ministério Público pegar os argumentos da Controladoria-Geral do Município, quais são os fundamentos para o pedido de prisão, e o Ministério Público apresentar isso à Justiça ou não", disse Nunes.

Em meio a um elogio ao comando da GCM (Guarda Civil Metropolitana), Nunes chamou de "malandros" os agentes e afirmou que o caso envergonha a corporação. Os guardas, afastados nesta terça (6) por desvio de conduta após reportagem da Band, estavam todos lotados na Iope (Inspetoria de Operações Especiais).

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) - Rubens Cavallari - 6.ago.22/Folhapress

Após comemorar a futura instalação na cidade de ao menos 20 mil câmeras de segurança com reconhecimento facial do programa Smart Sampa, o prefeito reconheceu que a tecnologia não será suficiente para resolver casos de extorsão.

Como noticiou a Folha, um grupo que diz controlar o tráfico de drogas no centro tem cobrado uma mensalidade de R$ 30 mil para tirar os dependentes químicos da porta dos estabelecimentos comerciais.

"Não diria que só o Smart Sampa vai resolver, é um conjunto de ações", afirmou o prefeito. "Acho que todo mundo já percebeu que estamos dispostos e com coragem de fazer esse enfrentamento, e queria frisar o 'com coragem'. Os traficantes perceberam que agora não é mais a vez deles, agora é a vez do Estado."

Nunes disse, no entanto, que desconhece que traficantes estejam extorquindo comerciantes e destacou que mais de 180 pessoas já foram presas por tráfico de drogas na região desde o início do ano.

O achaque foi confirmado à Folha por dois lojistas que aceitaram realizar os pagamentos. Outros dois empresários da região disseram terem tomado conhecimento da extorsão. Uma moradora também relatou ter sido abordada pelos criminosos.

Um integrante da Polícia Civil confirmou o modo de atuação e até mesmo o valor cobrado pelos criminosos. O mesmo agente relatou que, além das ações de traficantes, policiais civis, militares e guardas civis atuam na venda de segurança privada na região.

RETROFIT

O prefeito falou sobre a segurança do centro durante um evento em que assinou um projeto de lei e quatro decretos que incentivam a revitalização e a atração de moradores para a região.

Entre os documentos está um projeto de lei que pretende ampliar o chamado Triângulo Histórico, que abrange o marco zero da capital. Hoje a prefeitura dá isenção de impostos para que comércios, serviços e centros culturais se instalem na região.

Além do triângulo (hoje nas ruas Libero Badaró, Benjamin Constant e Boa Vista), a gestão Nunes agora quer fazer ampliar a área de incentivos para um quadrilátero —o novo desenho percorreria as ruas Sete de Abril, Xavier de Toledo, Ramos de Azevedo, Conselheiro Crispiniano, e as avenidas São João e Ipiranga.

Dois decretos tratam da aprovação de obras de reforma em prédios da região central. A prefeitura quer acelerar os empreendimentos imobiliários nessa área. Até agora, a gestão municipal já aprovou três projetos de reformas no Programa Requalifica Centro, que estimula o retrofit de edifícios.

O evento de assinatura dos decretos e do projeto ocorreu no hall do Edifício 7 de Abril, antiga sede da Telesp, que vai abrigar um condomínio de alto padrão. A previsão é que seja inaugurado em junho de 2025.

Rindo, Nunes disse que ele e o presidente da Câmara, vereador Milton Leite (União Brasil), já comprariam seus próprios apartamentos no prédio nesta quarta-feira (7). O empreendimento ainda não está formalmente autorizado a fazer vendas, mas cerca de 70 das 274 unidades já estão reservadas.

O plano da prefeitura é atrair mais de 200 mil novos moradores ao centro de São Paulo em 20 anos.