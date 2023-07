Castelo no interior de SP quer transportar visitante à Europa antiga

São Roque (SP)

Duelos de cavaleiros, música celta e banquetes regados a hidromel. Elementos de um passado remoto que serão revividos em um castelo de inspiração medieval construído no interior paulista. O espaço em São Roque (a 66 km da capital) terá eventos imersivos e decoração temática para transportar o visitante à Europa antiga.

A inauguração está prevista para o fim deste ano — antes de abrir, o castelo ainda precisa de aprovação do Corpo de Bombeiros.

Batizado de O Castelo, o forte chama a atenção em meio à paisagem montanhosa da região. O projeto, concebido em 2016, buscou reproduzir a arquitetura típica de fortalezas históricas de Portugal e Espanha.

"A ideia surgiu como homenagem ao meu avô, que sempre contou histórias de um castelo na cidade em Portugal em que ele nasceu", diz o empresário José Eduardo Pereira, 45, idealizador do projeto.

Catapulta em frente a castelo construído em São Roque; espaço tem 4.000 metros quadrados de área construída e quatro torres com 16 metros de altura - Eduardo Knapp/Folhapress

No interior da edificação, espadas, armaduras e dezenas de outros objetos de ferro, madeira e pedra compõem a atmosfera que remete às lendas de Rei Arthur. Tudo produzido, sob encomenda, por artesãos de vários estados brasileiros.

A maioria dos ambientes já está pronta para receber o público. Entre eles, a sala do banquete, com uma mesa de 21 metros, e um calabouço subterrâneo, que abrigará um bar com drinques à base de hidromel, bebida alcoólica mais antiga do mundo.

Há ainda ambientes "instagramáveis", como o quarto da princesa, a sala do trono e o salão dos cavaleiros templários. Na entrada, uma pequena sala de exposição exibe réplicas de armamentos que aparecem na série "Game of Thrones".

"O nosso castelo é de guerreiros, a arquitetura dele é um forte, que remete mais a 'Game of Thrones' do que a Disney. Por isso, até achamos que o projeto tem um apelo maior para adultos do que para crianças", afirma Pereira.

Ao todo, o castelo tem 4.000 metros quadrados de área construída e quatro torres com 16 metros de altura. Sua estrutura é sustentada por 110 toneladas de ferro armado e conta com rochas trituradas em seu revestimento, material utilizado na restauração de castelos europeus. "É um projeto moderno, que respeita todas as normas atuais da construção civil, mas mantém a essência das construções de mil anos atrás", explica o empresário.

Segundo Pereira, o forte tem capacidade para comportar até 4.000 pessoas. Os eventos planejados para o local, contudo, miram um público mais restrito. "Nós estamos criando uma experiência imersiva para até 350 pessoas, e incentivamos que venham fantasiadas. Cada evento vai ter duração de seis horas, e a ideia é que o público fique à vontade para circular entre as atrações."

O preço do ingresso, que inclui alimentação e bebidas, ainda não foi definido.

A programação prevê shows de mágica, circo, dança e música celta. Atores espalhados pelo castelo vão encarnar personagens e orientar os visitantes —a previsão é que 50 artistas participem de cada evento.

Em maio, um evento teste reuniu cerca de 140 pessoas no local. "A parte operacional está funcionando bem, mas percebemos algumas falhas na interação com o público, então estamos ajustando", diz Magali Pereira, 31, que é casada com Eduardo e também está envolvida no projeto.

Treinadora de cavalos há 17 anos, ela será responsável por uma das principais atrações do castelo. No final de cada evento, o público será convidado a se reunir em torno de uma arena central, onde serão encenadas competições de justa (duelo de cavaleiros com lanças) e outras apresentações com os animais. O conceito é similar ao do Medieval Times, rede de restaurantes americana com atrações do tipo.

Arena onde serão realizadas apresentações com cavalos e encenados duelos de cavaleiros. Arquibancadas comportam até 400 pessoas - Eduardo Knapp/Folhapress

O casal planeja realizar quatro edições do evento por mês, concentradas em um único fim de semana —dois por dia, no sábado e no domingo. Os donos dizem que, no geral, não querem alugar o espaço para eventos de fora, mas consideram abrir exceções eventualmente "para preencher agenda".

Localizado na região do morro do Saboó, o castelo integrará uma recém-estabelecida rota turística. "Já abriram uma pousada aqui do lado e estão montando outra próxima. No terreno na nossa frente também planejam fazer um hotel fazenda, então o turismo na região tem crescido bastante", afirma Pereira.

A região também tem restaurantes, um pesqueiro e comércio de roupas e artesanato. De acordo com a Prefeitura de São Roque, uma parte do morro do Saboó foi adquirida recentemente pelo município e há planos de transformar o espaço em um parque público.