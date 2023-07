Chuva deixa um morto e tira 16 mil de casa em Alagoas

Rio de Janeiro

Uma pessoa morreu e mais de 16 mil tiveram que deixar suas casas em razão das fortes chuvas que atingem Alagoas desde esta sexta-feira (7). O governador do estado, Paulo Dantas (MDB), decretou situação de emergência em 22 cidades.

Três helicópteros do governo estão atuando para retirar pessoas ilhadas pelas cheias dos rios do estado. Em Murici, 20 pessoas foram retiradas de suas casas por meio da aeronave.

Ruas alagadas no município de Atalaia (AL), um dos locais mais afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado desde sexta (7) - Defesa Civil de Atalaia

A morte decorrente das chuvas ocorreu em Joaquim Gomes, a 78 km de Maceió. A capital do estado também sofreu danos, de menores proporções, com 105 pessoas desabrigadas e 36 desalojadas. A cidade com maior número de afetados foi Marechal Deodoro, com 3.016 pessoas retiradas de suas residências.

De acordo com o coronel Moisés Melo, coordenador estadual de Defesa Civil, há previsão de chuva até domingo (9). Neste sábado, transbordaram os rios Jacuípe e Mundaú, e correm risco de cheia a lagoa Manguaba e os rios São Miguel, Santo Antônio, Camaragibe, Manguaba, Tatuamunha e Paraíba.

"O desastre ainda não acabou. O desastre ainda está em evolução. Em alguns locais os rios estão baixando. Mas a chuva hoje se concentra na região sul do estado", disse neste sábado (8) o coronel.