Chegada de frente fria provoca chuva em São Paulo no domingo

São Paulo

O clima neste mês de julho permanece sob influência do El Niño, com noites e manhãs geladas e sol aparecendo durante o dia, com o ar seco, mas a chegada de uma frente fria pelo litoral paulista vai aumentar a nebulosidade na noite de sábado e o domingo deve ter chuva isolada em São Paulo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo), esta sexta-feira (7) terá madrugada com poucas nuvens, sensação de frio e termômetros em média na casa dos 11°C. A partir das primeiras horas da manhã, o sol vai promover a rápida elevação das temperaturas, com a máxima podendo chegar aos 25°C. As taxas de umidade do ar ficarão próximas aos 30% no período mais quente, o que incomoda quem tem problemas respiratórios.

O clima seco mantém a poluição do ar sobre a cidade de São Paulo, mas a chegada da frente fria na noite de sábado provocar chuva no domingo para ajudar a diluir os poluentes - Bruno Santos - 6.jun.23/Folhapress

O sábado (8) seguirá o mesmo padrão, com a temperatura mínima de 13°C e a máxima de 26°C. A umidade do ar permanece baixa, mas, no fim do dia, com a aproximação da frente fria pelo oceano, a quantidade de nuvens aumenta. Porém, não há previsão de chuva para a capital paulista.

No domingo (9), o céu permanecerá nublado na maior parte do tempo, com possibilidade de chuvas isoladas tanto no litoral quanto na capital. A previsão, porém, é de precipitação fraca. A temperatura ficará mais amena, com a mínima de 15°C e a máxima de 22°C.

O CGE alerta que, de acordo com suas últimas simulações atmosféricas, a próxima semana promete ser bem diferente em relação à anterior. "A passagem de frentes frias ao largo do litoral paulista vai trazer chuva, principalmente a partir da quarta-feira (12)", destaca.