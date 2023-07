Confira quantos quilombolas vivem na sua cidade segundo o Censo 2022

São Paulo

A edição 2022 do Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgado nesta quinta-feira (27), traz pela primeira vez o levantamento da população quilombola do país.

São ao todo 1.696 municípios com moradores quilombolas, cerca de 30% dos 5.570 existentes em território nacional, totalizando 1,3 milhão de pessoas (0,65% dos 203,1 milhões de habitantes do país). Só na região Nordeste vivem 905,4 mil que se autodenominam quilombolas.

O destaque é Senhor do Bonfim (a 384 km de Salvador), na Bahia, com 15.999 quilombolas, seguido por Salvador, com 15.897, e Alcântara (a 90 km de São Luís), no Maranhão, com 15.616.

Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil em Salvador. A capital baiana é o segundo município com mais quilombolas do país, com 15.897 pessoas, atrás apenas de Senhor do Bonfim - Manu Dias - 2.jul.23/GOVBA

Confira abaixo quantos quilombolas existem na sua cidade: