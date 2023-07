Ex-PM faz delação premiada e assume participação na morte de Marielle, diz Dino

Brasília

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, disse que houve uma delação premiada do caso Marielle Franco feita pelo ex-PM Élcio Queiroz. Ele confirmou a participação dele, de Ronnie Lessa e Maxwell Simões Corrêa no caso.

Segundo Dino, Lessa e Queiroz participaram da execução do crime e Maxwell foi apontado nas investigações na preparação, inclusive na ocorrência de campana, de vigilância de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle, e, posteriormente, no acobertamento dos autores do crime.

"Há um avanço, mudança de patamar da investigação. Ela se conclui no patamar da execução e há elementos para um outro patamar, que seria investigação dos mandantes do crime", disse Dino, ao explicar que a investigação do crime não está concluída.

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fala sobre o caso Marielle. REUTERS/Ueslei Marcelino - REUTERS

Dino disse que as provas colhidas indicam a participação da milícia no caso Marielle.

"Sem dúvida há a participação de outras pessoas, os fatos revelados e as provas colhidas indicam isso. Indica uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e o crime organizado no Rio de Janeiro. Isso é indiscutível. Até onde vai isso as novas etapas vão ser reveladas. Ronnie, Élcio e Maxwell participam de um conjunto que está relacionado a essas organizações criminosas no Rio de Janeiro, infelizmente."

O ex-PM Élcio Queiroz permanece preso em razão da acusação de ter dirigido o veículo para que Lessa disparasse contra as vítimas. O ministro disse que há a participação de mais pessoas no crime, mas não deu detalhes.

O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa foi preso, nesta segunda-feira (24), em nova operação da Polícia Federal do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga a morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na capital e na região metropolitana.

"O senhor Maxwell comparece nas investigações na preparação, inclusive na ocorrência de campana, de vigilância de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle, e posteriormente no acobertamento dos autores do crime", disse Dino.

Conhecido como Suel, o ex-bombeiro já havia sido preso sob suspeita de envolvimento no crime e obstrução das investigações. Ele cumpria a pena em regime aberto. A reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa de Maxwell na manhã desta segunda.

A primeira prisão do ex-bombeiro foi em junho de 2020. Recentemente, em março deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio aumentou a pena de Maxwell pela condenação por obstrução das investigações sobre o assassinato. A sentença aumentou de quatro para seis anos e nove meses, que ele cumpria em regime aberto.

Marielle e Anderson foram assassinados a tiros no dia 14 de março de 2018. Eles voltavam de um evento na Lapa, e seu carro foi alvejado enquanto passavam pelo Estácio, também na região central do Rio. Um ano após a morte, os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram presos.

Cinco anos após o assassinato de Marielle, ainda não foi esclarecido quem foram os mandantes do crime e quais as motivação para matar a vereadora..