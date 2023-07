Fumaça assusta passageiros de trem no Rio de Janeiro; veja vídeo

São Paulo

Passageiros que estavam em um trem na estação Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, se assustaram ao perceber que havia fumaça em um dos vagões. Segundo relatos de quem usou o transporte na noite desta sexta-feira (7), a composição ficou parada por cerca de dez minutos antes de começar a correria.

Quando as portas fecharam, as pessoas sentiram o cheiro da fumaça e começaram a forçar as portas para tentar sair do local, por volta das 19h10.

A Supervia, responsável pelo transporte, negou que tenha sido registrado qualquer incêndio e afirmou, por meio de assessoria de imprensa, que terá neste sábado (8) uma resposta sobre o caso.

Em seu perfil no Twitter, a concessionária disse a passageiros que havia uma ocorrência a cerca de 5 km dali, na subestação Riachuelo.

O Corpo de Bombeiros confirmou que os agentes foram chamados para a subestação por causa de fumaça, que foi controlada e não deixou vítimas.

Passageiros se assustam com fumaça em trem no Rio de Janeiro, na estação Maracanã - Leitor

A técnica em saúde bucal, Mylena Christine, 25, mora em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e costuma usar o ramal com o nome da cidade para voltar do trabalho.

"Hoje o ramal Belford Roxo não estava fazendo a linha, e colocaram o pessoal na linha Gramacho, que estava muito cheia e com intervalos de 30 a 40 minutos entre um trem e outro", afirmou.

Ela estava no fundo do vagão, na estação Maracanã, e viu, na parte da frente, que as pessoas começaram a falar do cheiro de fumaça. As portas abriram, e parte dos passageiros saiu. "Depois fechou, e ficou a confusão de tentar abrir, foram uns sete minutos assim, com fumaça."

As portas se abriram mais uma vez, ela saiu do vagão e filmou a cena. "Eu me afastei e fiquei mais próxima da escada, olhando de longe. E aí o trem saiu com a porta aberta e muita gente ainda no vagão", disse Mylena.

Passageiros ouvidos pela reportagem afirmaram que não havia informação sobre a fumaça na estação, nem se o problema era nos vagões ou nos trilhos. A solução foi continuar a viagem de outra forma.

"Troquei de transporte, saí do trem e fui de metrô", disse Bruna Porto, 30. A coordenadora pedagógica também estava em um vagão com fumaça na estação Maracanã.