Lago, pedalinho e sauna: casas de luxo de suposto traficante são encontradas em favela do RJ

Rio de Janeiro

Policiais militares localizaram nesta quinta-feira (13) duas casas de alto padrão e um sítio nas comunidades Parada de Lucas e Vigário Geral, no Complexo de Israel, zona norte do Rio de Janeiro.

O conjunto de favelas é a base dos autointitulados traficantes evangélicos que, segundo investigações da polícia, utilizam do narcopentecolismo para expansão territorial.

A localização ocorreu durante operação do 16º BPM (Olaria), cujo objetivo era remover barricadas e cumprir mandados de prisão e inibir a expansão dos traficantes, que passaram a colocar obstáculos em ruas de bairros próximos.

Pedalinho e lago artificial em casa que, segundo a polícia, pertence a chefe do tráfico no RJ - PMERJ/Divulgação

Segundo a corporação, as casas têm acabamentos luxuosos e pertenceriam a Álvaro Malaquias, o Peixão, que está foragido e não foi encontrado. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

Em uma das residências, havia uma piscina com um painel de grafite. Nele, estava escrito: "Feliz é a nação cujo Deus é o senhor". A mesma imagem contava com uma representação da favela e, ao fundo, o Domo da Rocha, local sagrado em Jerusalém. Em primeiro plano, homens vestindo uniformes militares com a bandeira de Israel.

Casa de Álvaro Malaquias, o Peixão, líder do Complexo de Israel - Divulgação/PMERJ

De acordo com a polícia, Malaquias chama sua quadrilha de Tropa de Arão, em alusão ao irmão de Moisés, profeta bíblico. Em um dos quartos, havia um equipamento de sadomasoquismo; ao lado, Bíblias.

Já o sítio, na divisa das comunidades onde ocorreu a operação, conta com um lago artificial com dois pedalinhos de cisnes e grama sintética. Também há um campo de futebol, piscina, sauna e área para churrasco.

A segunda casa abriga uma academia com equipamentos modernos. Nela, os policiais também encontraram uma réplica da Arca da Aliança (na qual, segundo relato bíblico, os dez mandamentos foram guardados). No seu interior foram encontrados invólucros com terra. Segundo investigação, a terra seria solo de Israel que seria dado como presente a aliados de Malaquias.

Agentes que participaram da operação relataram que uma rádio comunitária evangélica tocava louvores em caixas de som espalhadas por becos das comunidades. E nos mesmos locais avisos intimidavam moradores.

Em um deles, estava escrito que era proibido jogar lixo no local, mas com uma ameaça velada. "Sr. Porco (a), não é mais permitido jogar lixo neste local. Vamos respeitar. Estamos de olho. Associação de moradores. Ordem superior. Firma", dizia um dos cartazes.

De acordo com os agentes, os cartazes reforçariam o caráter violento da facção.

O Complexo de Israel foi criado em uma expansão territorial do TCP (Terceiro Comando Puro), a partir de 2016. Conta com as favelas Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral. Também há influência nos bairros vizinhos, como Brás de Pina e Cordovil.

Com forte influência evangélica, Malaquias desenhou passagens bíblicas nas comunidades. Além disso, proibiu terreiros e imagens santas. No topo, colocou uma estrela de Davi de neon. Ele tem mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico.