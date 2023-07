Mais um prédio desaba na região do Recife; não há feridos

Recife

Parte de um prédio comercial desabou na manhã desta segunda-feira (10) no Pina, zona sul do Recife. O desabamento não deixou feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A edificação fica localizada na avenida Domingos Ferreira. O primeiro andar desmoronou, mas o térreo não foi abaixo junto.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Defesa Civil também foram acionados para a ocorrência. Os órgãos realizaram o isolamento do local.

Prédio comercial desabou parcialmente nesta segunda-feira (10), no bairro do Pina, na zona sul do Recife - Reprodução/TV Globo

A ocorrência aconteceu por volta das 10h30.

O desabamento desta segunda acontece três dias após a queda parcial de um prédio em Paulista, na região metropolitana do Recife, que culminou com 14 mortes. Três pessoas foram resgatadas com vida. Outras quatro foram localizadas vivas fora do prédio.

Na sexta (7), um edifício do Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, em Paulista, desabou parcialmente. Foram 35 horas de trabalho dos bombeiros.

A identidade das vítimas foi divulgada neste domingo (9), sendo oito homens e sete mulheres. A vítima mais jovem foi uma criança de cinco anos, enquanto a mais velha tinha 45.

Segundo a Defesa Civil, o edifício estava interditado e vinha sendo ocupado irregularmente por três famílias.