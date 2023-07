Menina que desapareceu em SP é encontrada 3 dias depois em Santo André

São Paulo

Uma menina de dois anos foi encontrada na noite desta segunda-feira (3) em Santo André, na Grande São Paulo, três dias depois de sua mãe afirmar que ela havia sido sequestrada em Santo Amaro, na zona sul paulistana.

Segundo o delegado Gilmar Bessa, do 6º DP de Santo André, a criança foi deixada em um comércio na Vila Luzita, periferia da cidade, por volta das 19h. Um casal a levou, então, à delegacia.

Nesta noite, os pais da menina seguiam para o DP para encontrar a filha.

O caso está sendo investigado pelo 11º DP, do bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital - Reprodução

No fim da noite de sexta-feira (30), a mãe, que trabalha como vendedora ambulante, contou à polícia que estava em um cruzamento de Santo Amaro com os dois filhos quando três pessoas (dois homens e uma mulher) desceram de um carro cinza. Um deles, de acordo com ela, chutou sua barriga e pegou a menina de seu colo. Os três entraram no veículo e fugiram, acrescentou ela.

Já uma cozinheira, tia da menina, relatou uma versão diferente à reportagem. Segundo ela, não houve agressão, como consta no depoimento dado por sua irmã logo depois do sumiço.

A cozinheira disse que a irmã foi atraída pela suposta sequestradora, que já a conhecia, para pegar uma cesta básica. Logo depois, a vendedora ambulante teria ido comprar cigarro em um bar e deixado os filhos com a mulher. Quando voltou, a suposta sequestradora já teria colocado a criança no carro.