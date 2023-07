Polícia de SP encontra joias furtadas de moradora de Higienópolis em shopping e em casa de leilões

São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo recuperou neste sábado (1) um conjunto de joias, avaliado em R$ 600 mil, que furtado havia sido furtado de uma moradora de Higienópolis, bairro da região central da cidade. De acordo com a polícia, o material estava em uma loja de um shopping e uma casa de leilões, todos na capital.

Segundo informações da polícia, as joias foram furtadas entre os meses de abril e maio deste ano por uma empregada doméstica enquanto a dona da casa estava viajando. A mulher, que não teve o nome divulgado, negou participação no furto.

A vítima descobriu o crime em 8 de maio, quando começaram as investigações.

Polícia de SP recupera joias furtadas de moradora de Higienópolis em shopping e casa de leilão de SP - Divulgação

As suspeitas recaíram sobre a empregada porque, segundo a polícia, ela deixou o trabalho levando apenas as próprias roupas e nunca mais voltou. Na bolsa que ela deixou na casa os investigadores acharam uma chave micha, que poderia ter sido usada para abrir o compartimento onde estavam as joias.

Os policiais afirmaram que encontraram as joias a partir de um anúncio de um leilão de objetos de valor. Com autorização judicial, os agentes apreenderam as peças na casa de leilões, localizada no Morumbi, e em uma loja de um shopping em Pinheiros, e no escritório da loja.

Foram recuperadas 29 joias, sendo 21 delas no escritório, sete na loja e uma na casa de leilões. Outros oito objetos estavam em consignação e deverão ser devolvidos na próxima segunda-feira (3). Quatro joias foram derretidas. Estimadas em R$ 600 mil, foram adquiridas por R$ 70 mil reais, segundo a polícia.