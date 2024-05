Lula diz que inundações no RS são um 'aviso' para as pessoas e que 'Terra está cobrando'

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (8) que as fortes chuvas e as consequentes inundações que atingem o Rio Grande do Sul são um "aviso" para as pessoas, de que a "Terra está cobrando".

"O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós serem humanos. Nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando. Tem acontecido coisas estranhas em tudo quanto é lugar do país e do mundo. Temos tempo de mudar isso", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Gabriela Biló - 3 mai. 2024/Folhapress

Lula participou na manhã desta quarta-feira (8) do anúncio de projetos selecionados no âmbito do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções. Essa nova fase do programa tem previsto um investimento de R$ 18 bilhões.

Uma parcela, cerca de R$ 1,7 bilhão, será destinada para projetos de contenção de encostas e para a prevenção de desastres naturais, em 91 municípios.

Também presente ao evento, o ministro Jader Filho (Cidades) afirmou que todos os projetos para o Rio Grande do Sul foram contemplados, totalizando R$ 152 milhões em investimentos para ações de prevenção.

O Rio Grande do Sul vem sendo atingido desde a semana passada por fortes chuvas e inundações, que afetaram mais de 400 municípios. O total de mortos chegou a 95. O número pode aumentar ainda mais nos próximos dias, pois há um total de 128 desaparecidos, além de 372 feridos. Também há quatro óbitos em investigação.

De acordo com a Defesa Civil, há 66.434 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 158.992 desalojados.

Do total de 497 municípios do estado gaúcho, 414 foram afetados pelas fortes chuvas da região. O número representa 83% de todo o estado gaúcho.

Lula também falou em seu discurso que a real dimensão das enchentes no Rio Grande do Sul só será conhecida quando a água baixar. E acrescentou que ele pretende visitar "todos" os municípios atingidos.

"Quando voltar à normalidade, eu quero visitar todos os municípios para ver o que aconteceu de fato", afirmou.