Nunes minimiza divergência na cracolândia e fala em ação conjunta com estado

São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) minimizou nesta quinta (20) o desencontro de informações entre o governo do estado e a gestão municipal sobre futuras ações no enfrentamento da cracolândia.

Na manhã de quarta (19), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que sua gestão está fazendo um "censo" dos frequentadores da cracolândia para separar moradores de rua, dependentes químicos e traficantes e, depois, levar os usuários de drogas da Santa Efigênia para o Bom Retiro, onde há equipamentos públicos que podem prestar assistência.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante evento de entrega de novos veículos para a Defesa Civil em Perus - Francisco Lima Neto/Folhapress

Por enquanto, não foi definido quando a transferência ocorrerá. Também na manhã de quarta, quando questionado, Nunes afirmou não ter sido informado da intenção do governo estadual de levar o fluxo da cracolândia para o entorno do Complexo Prates.

"Eu acho que em nenhum momento eu falei que não tinha uma articulação com ele [Tarcísio]. Sempre tem a articulação do trabalho. Não exatamente de eu e ele, mas do governo e da prefeitura nos grupos de trabalho", disse durante evento de entregas de novas viaturas para a Defesa Civil no bairro de Perus, nesta quinta.



Prefeito e governador tiveram um encontro no Palácio dos Bandeirantes no final da tarde de quarta.



"O que o Tarcísio é me falou é da gente poder utilizar aqueles equipamentos que tem lá. Eu tenho Caps, eu tenho o UBS, eu tenho centro de acolhimento lá da rua Prates. As pessoas poderem utilizar aquele equipamento, afirmou Nunes.

As equipes das duas gestões têm nova reunião agendada hoje.

"A Prefeitura de São Paulo tem a sua posição, que vai ser colocada na mesa. A minha posição é que gente precisa ter uma decisão consensuada, debatida com todas as forças que compõem o comitê [de enfrentamento]. Eu preciso escutar o estado. Eu posso ser convencido e mudar de opinião", disse sem adiantar que a sua posição sobre o plano de levar a cracolândia para o Bom Retiro.

Na conversa com Tarcísio, Nunes disse que o foco na investigação sobre o tráfico de drogas na cracolândia será intensificado.

"O trabalho é conjunto de aprimorar ainda mais, e tem informações que eu não posso compartilhar evidentemente, a questão da investigação, não dar trégua para o traficante. As pessoas que para ganhar dinheiro fazem isso com a saúde das pessoas merecem ter por parte do estado a mão forte. Vai ter daqui pra frente a mão cada vez mais forte do estado em cima do traficante. Nós vamos ser implacáveis, nós vamos ser contundentes. A gente vai fortalecer essas ações", disse.

Nunes disse ainda que há policiais civis infiltrados na cracolândia fazendo monitoramento e que haverá surpresas.

"Estamos com gente infiltrada lá. A Polícia Civil tem um monte de gente infiltrada lá, monitorando, catalogando. Eu acho que vocês vão ter uma boa surpresa nos próximos dias porque tem uma determinação do governador e do prefeito, não vamos mais aceitar que não se tenha uma ação muito incisiva e rigorosa contra os traficantes", finalizou.