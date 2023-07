SPTrans diz que já trocou 20 mil cartões de Bilhete Único bloqueados por falha em sistema

São Paulo

Após uma falha bloquear cartões do Bilhete Único e causar transtornos entre passageiros, a SPTrans, órgão responsável pelo serviço, afirmou que já trocou 20 mil cartões bloqueados até o momento —metade do total afetado.

O problema começou na sexta-feira (30) e se estendeu pelo fim de semana. Usuários do transporte público precisaram contar com a compreensão de motoristas e agentes do metrô e da CPTM, mas muitos pagaram passagens.

Fila em posto de atendimento da SPTrans, na zona norte de São Paulo, após falha bloquear 40 mil cartões do Bilhete Único - Roberto Casimiro - 3.jul.23/Fotoarena/Folhapress

Na segunda-feira (3), os postos de atendimento da SPTrans lotaram com filas de mais de 200 pessoas que tentavam trocar o cartão para recuperar os créditos. Quem foi afetado pode usar ônibus, metrô e trem de graça até que consiga resolver o problema. Para isso, é preciso tentar embarcar com o bilhete e exibir a mensagem de bloqueio.

O atendimento é gratuito e vai das 6h às 22h, horário estendido ao longo da semana para quem foi afetado. É possível consultar no site da SPTrans se o cartão está ou não bloqueado.

Na segunda (3), o TCM (Tribunal de Contas do Município) enviou um ofício à Prefeitura de São Paulo pedindo detalhes sobre a falha técnica que causou o bloqueio, e deve discutir o tema na sessão plenária da próxima quarta-feira (5). A administração municipal ainda investiga o problema, e afirmou que vai responder aos questionamentos da corte.

Falha no Bilhete Único

Como ver se o cartão foi bloqueado?

Usuários podem consultar a página https://scapub.sbe.sptrans.com.br/sa/consultaCartao/, colocar o número do cartão ou o CPF e concordar com o termo de ciência e adesão

Como fazer a troca?

Se for comprovado que o bloqueio ocorreu em decorrência da falha, o cidadão poderá trocar o cartão gratuitamente nos postos de atendimento da SPTrans. Para isso, deverá levar o cartão e um documento original com foto. O horário de funcionamento é das 6h às 22h. O crédito do passageiro deve ser restituído no novo cartão em até 72 horas

Não troquei o bilhete ainda, posso embarcar?

O embarque em metrô, trem e ônibus devem ser gratuitos para quem teve o Bilhete Único irregularmente bloqueado até que o problema seja totalmente resolvido, segundo prefeitura e Governo de SP.

Basta que o passageiro, ao tentar embarcar, mostre a mensagem de bloqueio no validador do ônibus ou na catraca de metrô ou trem