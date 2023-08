Cidade de São Paulo tem o dia mais quente do inverno, com 32,3ºC nesta quarta-feira (23)

São Paulo

A cidade de São Paulo teve o dia mais quente do inverno nesta quarta-feira (23). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), às 15h foi registrada a temperatura de 32,3ºC no mirante de Santana, na zona norte do município.

Até então, o dia mais quente deste inverno havia sido 11 de agosto, com 30.9ºC.

Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, nesta quarta-feira (23), quando a cidade teve o dia mais quente do inverno - Rubens Cavallari/Folhapress

Uma massa de ar quente e seco, que inibe a formação de nuvens, provoca uma onda de forte calor em boa parte do país nesta semana —conforme o instituto, a temperatura poderá ficar até 5°C acima da média para o período até quinta em ao menos 12 estados, principalmente no Sudeste e no Centro Oeste.

Às 11h desta quarta, os termômetros já haviam registrado 30ºC no mirante da zona norte —foi o quarto dia do mês que essa faixa de temperatura é atingida.

Os menores índices de umidade se aproximaram dos 25%, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo —a OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a índice inferior a 60% é prejudicial à saúde.

Com previsão de se atingir até 34ºC nesta quinta (24), há a possibilidade de o município registrar o dia mais quente para um mês de agosto em 80 anos, desde que o Inmet começou a fazer a estatística, em 1943.

Conforme o instituto, que faz a medição nacional por meio de 750 estações meteorológicas, a maior máxima já registrada para o mês na capital paulista foi em 1952 e em 1955, com 33,1°C.

Segundo o meteorologista, Franco Villela, do instituto, a chegada de uma frente fria no início da noite desta quinta pode fazer o paulistano viver extremos em um único dia.

A temperatura mínima no início da manhã de quinta deverá ser de 19ºC. Depois, ela deve subir, superando os 19ºC por volta das 14h, e entra em declínio no fim da tarde, com ventos trazendo umidade e ar mais frio.

"A amplitude térmica deverá ser grande nesta quinta-feira", afirma.

De acordo com o meteorologista, a frente fria conseguirá romper o bloqueio da massa de ar quente para derrubar a temperatura.

A frente fria que vai avançar pelo Sul e em parte do Sudeste do país deverá provocar chuva e frio no fim de semana no município de São Paulo.

No sábado (26), por exemplo, a temperatura deverá oscilar entre 13ºC e 18ºC. No domingo, mais frio, a variação prevista é entre 11ºC e 15ºC.

PREVISÃO DO TEMPO PARA SÃO PAULO

Dia Mínima Máxima Chove? Quinta (24) 19°C 34ºC Não Sexta (25) 16°C 25ºC Sim Sábado (26) 13°C 18ºC Sim Domingo (27) 11ºC 15ºC Sim

Fonte: Inmet