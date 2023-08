Frente fria e ciclone extratropical provocam vento e chuva no litoral de SP

São Paulo

A chegada de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical que avança sobre o oceano, deverá provocar chuva, queda de temperatura e vento no litoral neste fim de semana em São Paulo. O alerta foi feito pela Defesa Civil.

De acordo com boletim divulgado pelo órgão estadual, neste sábado (12), no litoral paulista, o dia deve amanhecer limpo, com o sol aparecendo entre as nuvens e temperaturas aumentando gradativamente no decorrer do dia.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Guarujá, na Baixada Santista, a temperatura poderá oscilar entre 20°C e 30°C neste sábado.

Porém, a partir do meio da tarde, o tempo já deve virar, e são previstas rajadas de vento de até 50 km/h, além de pancadas de chuvas.

Chegada de balsa em Ilhabela; litoral norte paulista tem previsão de chuva e vento a partir da tarde deste sábado (12), que deve se estender ao domingo, Dia dos Pais (13) - Ronny Santos - 31.dez.22/Folhapress

Em Ilhabela, no litoral norte, a variação deverá ser de 18°C a 35°C, mas já com chuva à tarde e também previsão de ventania.

"Os ventos fortes que atingem a região estão associados justamente à passagem do sistema de frente fria sobre o oceano. Em uma situação dessas, é comum ocorrerem rajadas", diz Vitor Takao Suganuma, meteorologista da Defesa Civil.

Alerta emitido pelo Inmet nesta sexta aponta para perigo potencial para ventos costeiros até o fim da noite deste sábado, que vão desde a fronteira com o Uruguai até o litoral paulista, mas principalmente entre o Rio Grande do Sul ao Paraná, com previsão de áreas afetadas, inclusive, nas capitais Porto Alegre e Florianópolis.

No domingo (13), Dia dos Pais, a chuva chuvas deve continuar no litoral paulista e em boa parte do estado, como na região metropolitana de São Paulo, com queda na temperatura. Na capital paulista, a máxima não deve superar 19°C (contra 30°C previstos para sábado).

"Os modelos meteorológicos atuais não indicam acumulados significativos, entretanto, essa chuva que acomete a região deve intercalar de intensidade e com intervalos curtos. Por isso, a ocorrência de transtornos não deve ser descartada", diz a Defesa Civil estadual em nota.

Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) mostram que até a tarde desta sexta, agosto registrou 7,1 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 24% dos 29,7 mm esperados para o mês.